«الوطني لعلوم الفضاء» يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة تكساس- أوستن

المصدر: العين - وام

وقع المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع جامعة تكساس - أوستن الأمريكية، بهدف التعاون العلمي والتقني لتحقيق استدامة الفضاء، وإلهام الجيل القادم من علماء الفضاء في العالم العربي وخارجه.

وتتضمن المذكرة التعاون في عدد من المجالات وهي: «رسم خرائط الحطام الفضائي، والرصد الراديوي والبصري، ومراقبة ورصد الأجسام الفلكية العابرة، وتتبع ورصد المركبات الفضائية، وتنفيذ وصيانة قاعدة بيانات أجسام الحطام الفضائي المشتركة بناءً على بيانات المراقبة، والتقدم نحو إطار إدارة الحركة الفضائية المشتركة، إلى جانب المساهمة في مبادرات مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي».

وقال الدكتور خالد الهاشمي، مدير المركز: «مع تزايد عدد مؤسسات الفضاء العامة والخاصة في مجال البحث والتطوير الفضائي، والتي تستعد لإطلاق عدد كبير من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء في السنوات القادمة، أصبح الوعي بالحالة الفضائية مطلباً حاسماً للبلدان والمنظمات التي تتعاون في مجال الأبحاث والتطوير الفضائي لإيجاد حل عالمي لحماية الأصول الوطنية في الفضاء، ومراقبة وتنظيم الأقمار الاصطناعية، وتطوير التقنيات لضمان إدارة الأجسام الفضائية بشكل صحيح بعد انتهاء مهمتها». وأضاف:«يسعدنا التعاون مع جامعة تكساس في هذا المجال المهم».

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