بدرية الجنيبي من جامعة الإمارات تفوز بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب

المصدر: العين – داوود محمد

فازت البروفيسورة بدرية ناصر الجنيبي، بقسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات، بجائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في دورتها 38 لعام 2020، حيث جاء تتويج الدكتورة بدرية في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية، لموضوع آثار وسائل التواصل الاجتماعي على الوطن العربي، بهذه الجائزة لتضاف إلى سلسلة من الجوائز التي حصلت عليها خلال مرحلة عملها الأكاديمي، حيث حصدت أكثر من 24 جائزة في مجالات مختلفة على مستوى الدولة وخارجها.

وتُمنح جائزة شومان تقديراً لإنتاج علمي متميز يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ونشر ثقافة البحث العلمي، وتعد هذه الجائزة أوّل جائزة عربيّة تُعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثين العرب، وتهدف إلى دعم البحث العلمي وإبرازه في جميع أنحاء الوطن العربي، والمشاركة في إعداد وإلهام جيل من الباحثين والخبراء والمختصين العرب في الميادين العلميّة المختلفة.

وكانت الدكتورة بدرية الجنيبي قد حصلت على درجة الدكتوراه في العلاقات العامة والاتصال الجماهيري من جامعة داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2008، ودرجة الماجستير في الاتصال الجماهيري من جامعة ولاية آيوا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2004، كما حصلت على جائزة محمد بن زايد للطلبة المتفوقين. وحصلت على 24 جائزة محلية ودولية منها جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم فئة المعلم المتميز لعام 2017، وجائزة خليفة التربوية فئة أفضل أستاذ جامعي على مستوى دولة الإمارات والوطن العربي، وجائزة أفضل مدرس بجامعة الإمارات، وجائزة سمو الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات، كما أطلق عليها لقب «الباحثة المتميزة في مجال الاتصال الجماهيري والتعليم».

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