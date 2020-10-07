جامعة دبي تكرّم 210 خريجين من دفعة «الاستعداد للخمسين»

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كرمت جامعة دبي 210 خريجين وخريجات من الدفعة السابعة عشرة «دفعة عام الاستعداد للخمسين» لحصولهم على شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في مختلف التخصصات، وذلك في الحفل الذي أقيم أول أمس عن بعد عبر قناة «اليوتيوب».

حضر الحفل ماجد حمد الشامسي، رئيس مجلس أمناء جامعة دبي، وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي، والدكتور ناصر المرقب نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية، والدكتور جفري غاتشينو نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعدد من المسؤولين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والخريجين والخريجات وأولياء أمور الطلبة.

بدأت مراسم الحفل بكلمة ألقاها الشامسي رحب خلالها بالحضور الكريم وقال: إن الجامعة نظمت الحفل عن بعد للوقاية من جائحة «كوفيد 19» التي واجهناها في دولة الإمارات بحزم وتخطيط وفعالية ونجحنا في الحد من آثارها.

شكر

كما توجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته الدائمة لقطاع التعليم وحرصه الدائم على تعزيز جودة التعليم في دولة الإمارات.

وألقى خريج برنامج الدكتوراه الدكتور سعيد راشد الشحي، كلمة الطلبة، شكر فيها الهيئة التعليمية على تفانيها في تقديم الخدمات الأكاديمية، مشيداً بأهمية العلم في بناء الأمم ودور الخريجين في التنمية والتطور.

وتضمن الحفل عرضاً بالفيديو للخريجين والخريجات بزي التخرج، إضافة إلى لقطات معبرة عن فرحة الأسر وأولياء الأمور.

ثم قام الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، بناء على السلطة الأكاديمية التي منحها له مجلس أمناء الجامعة، بمنح خريجي وخريجات الدفعة السابعة عشرة وعددهم 210 خريجين وخريجات درجات الدكتوراه في إدارة الأعمال، والماجستير في إدارة الأعمال والماجستير في القانون، والبكالوريوس في إدارة الأعمال، والبكالوريوس في نظم المعلومات، كل حسب تخصصه من كلية دبي للأعمال وكلية القانون وكلية الهندسة وتقنية المعلومات.

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