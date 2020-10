تكريم 11 معلماً فائزاً بالدورة الأولى لمبادرة «معلمون ملهمون»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس عن الفائزين بمبادرة «معلمون ملهمون» في دورتها الأولى خلال حفل افتراضي نظمته الوزارة، وحظيت المبادرة بمشاركة واسعة من قبل كوادر الميدان التربوي في القطاع العام والخاص نظراً لأهميتها في تطوير قدرات المعلمين وحفزهم على تبني ممارسات تعليمية مبتكرة تستلهم واقع التعليم في ظل الظروف الاستثنائية الحالية حيث استقطبت المبادرة 344 مشاركة من 67 مدرسة، وجرى خلال الحفل تكريم 11 معلماً ومعلمة فائزاً.

وشهد حفل التكريم معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وفوزية غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية ولبنى الشامسي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالإنابة ومحمد النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي والدكتورة فوزية بدري مستشارة وزير التربية والتعليم رئيس لجنة مبادرة معلمون ملهمون والدكتورة نجوى الحوسني عميد كلية التربية بالإنابة بجامعة الإمارات وعضو لجنة تحكيم المبادرة والدكتورة خديجة الزعبي من جامعة حمدان بن راشد الذكية إلى جانب المعلمين الفائزين وتهدف المبادرة إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالدولة، من خلال نشر الأفكار الجديدة والمتميزة في أوساط الميدان التربوي.

وأكد معالي حسين الحمادي أن إدراج التميز والتنافسية بين فئة المعلمين، وسيلة وأداة مهمة، للإبقاء على الحراك التربوي متصدراً ومستمراً ليزيد بذلك العطاء، ويتكرس الإنجاز، والكشف عن القدرات الكامنة الموهوبة والمتميزة بين كوادرنا التعليمية، سعياً نحو تحقيق أجندة الدولة ورؤيتها المستقبلية في تطوير التعليم وتمكين طلبتنا من مهارات القرن الـ21 وتعزيز نهضتنا واستدامتها.

أيضا أثنت معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، على جهود كافة المعلمين المشاركين في المبادرة وسعيهم الدؤوب إلى مساعدة الطلبة على تكوين عادات تعليمية مبتكرة في مناخ جديد للتعلم قائم على التكنولوجيا إلى جانب خلق الدافعية للتعلم لدى الطلبة.

من ناحيته ثمن محمد النعيمي الجهود الكبيرة والواضحة للمعلم، والتي بدورها تلقى الاهتمام والرعاية الدائمة سواء من القيادة الرشيدة أو مؤسسات الدولة التعليمية وجوائزها وبرامجها.

من جهتهم أشاد المعلمون الفائزون بالمبادرة بجهود وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تحفيز المعلمين في الميدان التربوي سواء في القطاع العام أو الخاص وذلك من خلال مبادرة «معلمون ملهمون» أو غيرها من المبادرات التي أسهمت في خلق حراك تربوي يتخذ من التميز نهجاً ومن العطاء اللامحدود أساساً لنهضة أجيال المستقبل، وضمت لائحة الفائزين 11 فائزاً نظير ما قدموه من مشاريع كان لها بالغ الأثر في تحسين بيئات التعلم في مدارسهم واشتملت على كل من راشد علي عبدالرحمن هاشم عن مبادرته السجادة الذكية للسلامة المرورية لطلبة المدارس، وعائشة إسماعيل فرحان البارود وخلود الزعابي عن مبادرتهما HACKING TIMSS AND STREAM وخلود يوسف خلف المنصوري عن مبادرتها لعبة شذور العربية وهناء محمد إبراهيم أحمد عن مبادرتها تكنولوجيا التعلم والدخول في المجتمع التعليمي العالمي وروشان حميد عن مبادرته YouthMade MPSOnlineStore4U-“ Where Sustainability Meets The Market” وسماء زكي عابدين عبدالغني عن مبادرتها مختبر اللغات الافتراضي وفاطمة سعيد راشد الشاعر عن مبادرتها تحدي القراءة 2020 وعائشة علي سعيد الحنطوبي عن مبادرتها استراتيجية الذكاء ذي الطوابق الثلاثة، وبدور شاهين علي عن مبادرتها توظيف الواقع الافتراضي والشخصيات الافتراضية في التعلم المباشر والتعلم عن بعد.

