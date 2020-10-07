«حمدان الذكية» تشارك في اجتماع أعضاء «التحالف العالمي للتعليم»

المصدر: دبي - البيان

شاركت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» أخيراً في اجتماع أعضاء «التحالف العالمي للتعليم» التابع لليونيسكو، والذي أقيم افتراضياً تحت شعار «التعليم خلال وما بعد (كوفيد 19): التحالف العالمي للتعليم في موضع التنفيذ»، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واستضافت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، الاجتماع الذي شهد مشاركة رفيعة المستوى من رؤساء الدول ووزراء التعليم وأعضاء «التحالف العالمي للتعليم» ونخبة من المسؤولين وكبار الشخصيات.

وحضر الاجتماع كل من البروفيسور مصطفى حسن، نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي؛ وإيلينا تاراسوفا، رئيس قسم العلاقات الاستراتيجية، وسط التأكيد على دور الجامعة في دعم المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في التعليم والتعلم، ولا سيّما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تفشي وباء «كورونا».

وأوضح الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، أنّ المشاركة في الحدث الدولي تأتي في إطار التزام الجامعة بتعزيز جسور التعاون الدولي متعدد الأطراف للارتقاء بمرونة وقدرة المنظومة التعليمية العالمية على الاستمرارية خلال وما بعد جائحة «كوفيد 19». وأكد بأنّ الجامعة، وباعتبارها عضواً فاعلاً في «التحالف العالمي للتعليم»، ماضيةٌ في العمل وفق النهج الاستباقي لدولة الإمارات.

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