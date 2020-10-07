40 % من أولياء الأمور بالشارقة يودون إرسال أطفالهم للحضانات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

كشفت مريم جابر الشامسي مدير إدارة الطفولة المبكرة أنه تم رصد أولياء الأمور الذين يرغبون في إرسال أطفالهم للحضانات الحكومية بالشارقة، وأفاد بأن نسبة الذين يودون إرسال الأطفال للحضانات 40%، وأنه وفق تلك النسبة تمت إعادة برمجة المساحات والقاعات وإعادة توزيع الكادر على مجموعات الأطفال، «كما أننا بانتظار الوقت المناسب الذي يكون فيه أطفالنا في أمان حتى نبدأ استقبالهم وبالتالي افتتاح الحضانات، كما أنه تم تجهيز الحضانات الحكومية على أكمل وجه وإيقاف التسجيل الجديد».

وبينت أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة الحضانات الحكومية بالشارقة وفق جميع المعايير والإجراءات التي حددتها الجهات المختصة ووفق الظروف الراهنة، حيث يعتمد استقبال الأطفال على دراسة الوضع القائم ومتابعة التقارير الدورية بشأن الجائحة، كما أنه لا يمكن لمجلس الشارقة للتعليم المغامرة بافتتاح الحضانات من دون التأكد من تهيئتها حفاظاً على صحة الأطفال، على حد قولها.

ولفتت الشامسي إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة وزيارة الحضانات وذلك بعد إصدار بروتوكول العودة للحضانات والذي يحتوي على دليل إرشادي متكامل لإعادة الافتتاح، كما تم تجهيز الحضانات الحكومية وفق مواصفات واشتراطات الدليل الإرشادي وإدراج الخطط التشغيلية لكل حضانة على حدة في برنامج «تمام»، كما تمت زيارة للتأكد من مدى جهوزية الحضانات الحكومية لإعادة الافتتاح، وسوف تتبعها زيارات أخرى بعد الافتتاح للتأكد من سير العمل.

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