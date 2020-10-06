وزارة «التربية» تطلق منصة «نصنع سياساتنا» الافتراضية

المصدر: دبي - وام

أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة «نصنع سياساتنا» الافتراضية للتأكيد على الشراكة الحقيقية والدور الفاعل لكل من الطلبة وأولياء الأمور وكوادر الميدان التربوي في صناعة السياسات التعليمية والتربوية المستقبلية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المنصة إلى إفراد مساحة أكبر لمكونات المجتمع التربوي للمساهمة في صوغ القرار التربوي بما يتوافق مع توجهات الدولة المستمدة من أجندتها ومئويتها.

أفكاروتأتي المنصة تجاوباً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات بهدف إتاحة الفرصة لأفراد مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين لتقديم الأفكار والتصاميم والمقترحات لمستقبل دولة الإمارات.وتندرج المنصة في موقع وزارة التربية والتعليم تحت بند المشاركة الرقمية وتناقش المواضيع المتصلة بتطوير البيئات التعليمية.

شفافية

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم تبني الوزارة نهج الشفافية والشراكة الفاعلة مع مختلف مكونات المجتمع من أولياء أمور وطلبة ومعلمين في القطاع الحكومي والخاص إلى جانب صانعي السياسات في مختلف المجالات وكافة شرائح المجتمع لما لذلك من دور كبير في إثراء الحراك التربوي المثمر وتأطير العلاقة بين الوزارة وشركائها بما يضمن تفعيل قنوات التواصل البينية للاستفادة من المقترحات في تدعيم منظومتنا التعليمية تحت مظلة المدرسة الإماراتية، وبما يدعم كذلك مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم عملت منذ إطلاق منظومة التعليم المطورة على تمتين صلتها مع كل ما من شأنه الارتقاء بوتيرة التعليم في الدولة عبر العمل على زيادة فاعلية وتأثير شركاء العمل التربوي إذ تأتي منصة «نصنع سياساتنا» استكمالاً لخطوات سابقة كانت الوزارة قد قطعتها في هذا المجال ونتطلع إلى مشاركة كبيرة وفاعلة من مختلف الأطراف عبر هذه المنصة.

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