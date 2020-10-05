انطلاق الدراسة العملية في جامعة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت الدراسة العملية في المختبرات والاستوديوهات الخاصة بجامعة أبوظبي من بداية هذا الأسبوع مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلبة والعاملين.

ومع بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021 أعلنت جامعة أبوظبي عن جاهزيتها التامة لإعادة فتح مختبراتها والاستوديوهات من شهر أكتوبر الجاري وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التباعد الاجتماعي لضمان صحة وسلامة كافة الطلبة حيث أكدت أنه يتعين على الطلبة الراغبين باستخدام هذه المرافق تقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد 19 (PCR) خلال 14 يوماً والتسجيل في تطبيق الحصن.

أنشطة

وتتم إعادة تشغيل الأنشطة البحثية والمخبرية وأنشطة الاستوديوهات في كلية الهندسة في الحرم الجامعي بمدينة أبوظبي خلال الأسبوع الجاري بينما ستتم إعادة فتح المختبرات في الحرم الجامعي بالعين خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر كما ستعيد مختبرات وصفوف كلية الآداب والعلوم نشاطها من الأسبوع الأول من شهر نوفمبر في الحرمين الجامعيين في أبوظبي والعين.

وحرصاً على ضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة قامت جامعة أبوظبي بتعديل نظام التقييم الخاص بها حيث سيتم الآن إجراء الامتحانات النهائية والنصفية عن بعد خلال فصل الخريف الدراسي.

ومع بدء تفعيل منظومة التعليم عن بعد دشنت كلية الهندسة بجامعة أبوظبي عدداً من التقنيات والأدوات والاستراتيجيات التي تعزز من التعلم عن بعد وتضمن تكييف طرق وأساليب التعليم لتغطي الشق العملي من عملية تدريس البرامج الهندسية حيث تعتمد البرامج الهندسية اعتماداً كبيراً على الرياضيات والعلوم التطبيقية وتركز بالدرجة الأولى على تعزيز اكتساب المهارات العملية.

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