طلبة المدارس الخاصة بالشارقة يباشرون دوامهم «الهجين» بنسبة 50 %

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

باشر طلبة المدارس الخاصة في الشارقة دوامهم (الهجين) صباح أمس بنسبة 50% وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية اتخذتها إدارات المدارس، وذلك بعد إجراء فحوص (كوفيد 19) لأكثر من 17 ألفاً و185 طالباً وطالبة من الذين تجاوزت أعمارهم 12 عاماً، إضافة إلى الهيئتين التعليمية والإدارية، لافتين إلى أن الإدارات المدرسية متقيدة بالدليل الإرشادي الذي وزعته هيئة التعليم الخاص على كافة المدارس الخاصة في الإمارة، والذي يحدد الاشتراطات في ما يتعلق بالدراسة بنظام (الهجين).

أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص أنه تم التأني في دوام الطلبة للتأكد من جهوزية المدارس لاستقبال الطلبة بنسبة 100%، والتزامها بالدليل بنسبة 100%، وأن البيئة المدرسية مكتملة، كما أنه جرى تدريب ما يقارب 500 عضو من الفرق التي تم تشكيلها من قبل المدارس للتعامل مع تداعيات الجائحة.

وقال حسان صباح مدير مدرسة سما الأمريكية بالشارقة إنه تم صباح أمس استقبال الطلبة الهجين وسط استعدادات جادة، مبيناً أنه تم فحص كافة الطلبة ولا يسمح للطلبة بالدخول في حال عدم إجراء فحوص كورونا، مبيناً أنه نتيجة للتقيد بالدليل لم تكن هناك إصابات بكورونا وسط الطلبة ولا الهيئتين التعليمية والإدارية.

من جهته بين إبراهيم بركة مدير مدارس الشعلة الخاصة بالشارقة أنه تم تشكيل فريق من 7 إداريين للإشراف على الطلبة من خلال بروتوكول داخلي للتعامل مع كافة الجوانب من تعقيم الصفوف وتوفير مواد التعقيم في الحمامات والمداخل وتخصيص غرف عزل في حال حصول حالات، إضافة إلى تهيئة الحافلات المدرسية وتعقيمها على فترتين صباحية ومسائية.

من جهته أكد شادي حسن، مدير الدعم الإداري والأكاديمي في المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي في مليحة ومدرسة الإبداع العلمي الدولية في مويلح بالشارقة أن إدارتي المدرستين أكملتا استعداداتهما بفحص الطلبة ومن ثم استقبال الطلبة في النظام الهجين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز