جامعة خليفة تطوّر جهازاً محمولاً يكشف «كورونا» في 45 دقيقة

المصدر: (أبوظبي - وام)

طوّر فريق بحثي من جامعة خليفة جهازاً محمولاً لإجراء فحص فيروس «كورونا» المستجد، بحجم الهاتف الذكي، ويتميز بفاعليته وسرعته في الحصول على النتيجة في مدة لا تتجاوز الـ 45 دقيقة، مما يؤهله لإجراء الفحوصات السريعة بأقل تكلفة.

ويمتاز الجهاز ببساطته، حيث يقوم برصد الفيروس من المسحة المأخوذة من الشخص المراد فحصه بشكل مباشر، كما يشير تغير لون العينة إلى النتيجة.

واستعان فريق الجامعة في مشروعه بتقنية التماثل الحراري، التي تمتاز بالسرعة والفاعلية والكشف الدقيق عن الفيروس، كما تعد أسرع من نظيراتها التقليدية.



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بالفيديو.. جامعة خليفة تطور جهازاً محمولاً لإجراء فحص كورونا

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