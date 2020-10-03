«إسعاد» تضم مدرسة «عجمان الحديثة» إلى خيارات قطاعها التعليمي

المصدر: دبي - البيان

ضمت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، إلى خيارات قطاعها التعليمي مدرسة «عجمان الحديثة» الخاصة، التي تعد من المدارس المتميزة في إمارة عجمان، وتعتمد المنهاج الأمريكي في برامجها، موفرة بذلك خصماً حصرياً لحاملي البطاقة بنسبة 20% على الرسوم الدراسية للمراحل من الروضة الى الصف الثاني عشر.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من مدرسة «عجمان الحديثة» إلى مقر لجنة بطاقة إسعاد في الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، برئاسة سيرفاتوس بالمانس، الرئيس التنفيذي للشركة المستثمرة للمدرسة، وسوزان واتسون، مديرة المدرسة، وأميت كاك، مدير العمليات في المدرسة، حيث كان في استقبالهم زكريا سيف، ممثل قطاع التعليم، وخليل إبراهيم، ممثل قطاع المجمعات التجارية في لجنة بطاقة إسعاد.

وخلال الزيارة، قدم الوفد شرحاً تفصيلياً حول مدرسة «عجمان الحديثة»، من حيث البرامج التعليمية المتنوعة التي تقدمها، والمناهج المعتمدة لديها، والأنشطة الطلابية المساعدة التي تنفذها المدرسة، والتي تساهم في تنمية القدرات الإدراكية لدى الطلاب.

من جانبه، قدم زكريا سيف للوفد الزائر نبذة عن بطاقة إسعاد، وعن المميزات التي تتمتع بها، بالإضافة إلى عدد الجهات الحكومية وشبه الحكومية المنضمة إليها.

تسهيل

قال سيرفاتوس بالمانس: سنعمل على تسهيل انضمام أبناء حاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى إلى مدرسة «عجمان الحديثة»، مقدماً الشكر إلى رئيسة لجنة بطاقة إسعاد الأستاذة منى محمد العامري، وإلى كل أعضاء اللجنة، متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح.

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