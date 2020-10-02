مجلس جامعة الإمارات يعتمد برامج أكاديمية وتعيين عمداء لكليات

المصدر: العين – داوود محمد

اعتمد مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة برنامج بكالوريوس وماجستير مسرعاً جديداً في التربية (التخصص: التربية الخاصة)، والذي يسمح للطلاب ذوي الأداء العالي بالحصول على درجة البكالوريوس والماجستير بعد 5 سنوات.

جاء ذلك خلال عقد المجلس اجتماعه الأول للعام الدراسي 2020 /‏‏ 2021 اليوم (عن بعد)، برئاسة الرئيس الأعلى للجامعة معالي سعيد أحمد غباش، وحضور أعضاء المجلس.

واطلع المجلس أيضاً على أسماء الطلبة، الذين أنهوا متطلبات التخرج بنهاية الفصل الصيفي. وقام المجلس بتعيين عمداء جدد لكليات الهندسة، والطب والعلوم الصحية، والعلوم.

تحول

واستعرض المجلس التقدم، الذي أحرزته إدارة الجامعة في تنفيذ برنامج التحول بالجامعة لمحور التعليم في الخطة المئوية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتمد المجلس مؤشرات الأداء الرئيسية الاستراتيجية، التي سيستخدمها لمراقبة الإدارة ومساءلتها في تنفيذ استراتيجية الجامعة. وعرضت الإدارة على المجلس إقرار استراتيجية تقنية المعلومات بالجامعة.

تعيين

عين مجلس جامعة الإمارات عمداء جدد لعدد من الكليات، الدكتور جيمس كلاونسر عميداً لكلية الهندسة، الدكتور يانوش بانكوفسكسي عميداً لكلية الطب والعلوم الصحية، الدكتور معمر بن كراوده عميداً لكلية العلوم.

كما أشار المجلس إلى مبادرات الإدارة لتطبيق إدارة شاملة للمخاطر المؤسسية، لضمان إدارة المخاطر الاستراتيجية بشكل مناسب.

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