سلطان القاسمي يعتمد 2208 منح دراسية لمختلف برامج جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لجامعة الشارقة ألفين و208 منح دراسية، لمختلف البرامج والدرجات العلمية، التي تطرحها الجامعة للعام الأكاديمي الجديد، والتي تعادل 50% من الطلبة المقبولين لهذا العام الجامعي. حسبما أكد ذلك الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، خلال مداخلة له أمس، عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة.

وقال النعيمي إن المنح توزعت بين: ألف و777 منحة للبكالوريوس، مقسمة على 1224 منحة يغطيها الديوان الأميري، و553 منحة تشرف عليها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إضافة إلى اعتماد سموه 431 منحة لطلبة برامج الدراسات العليا، منها 364 للماجستير و67 للدكتوراه، إلى جانب 8 منح للطلبة من أصحاب الهمم، مبيناً أنه تم قبول 4 آلاف و400 طالب وطالبة خلال العام الأكاديمي الجاري.

وأكد النعيمي أن الجامعة طرحت تخصصات جديدة تتناغم مع المتطلبات الأصيلة للدولة ومتفاعلة مع سوق العمل، خصوصاً أن سوق العمل قد تغير، فوجدت وظائف جديدة وأُلغيت أخرى، مشيراً إلى أن من تلك التخصصات تخصص الماجستير في العلوم والعناية الفائقة، وماجستير في العلوم والصحة البيئية، وماجستير في العلوم الهندسية والهندسة البيئية، ودكتوراه في الاتصال والطب والتقنية الحيوية والصحة البيئية والعلوم الصيدلانية وعلوم الفلك والفضاء والقانون الجوي الفضائي والقيادة في تعليم المهن الطبية والكيمياء الصناعية والهندسة الكهربائية والإلكترونية والهندسة المدنية وإدارة الأعمال وإدارة مرض السكري وجراحة الأسنان والحوسبة والمعلوماتية وعلوم المختبرات الطبية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وخلافها من البرامج التي تم اعتمادها.

وأضاف أن صاحب السمو حاكم الشارقة دائماً ما يشجع على طرح التخصصات المهمة، التي يحتاج إليها سوق العمل حتى نخرج أجيالاً تنهض بالوطن، مبيناً أن هناك تعاوناً مع أعرق الجامعات، منها اتفاقية مع جامعة روسية، والتي أنشأتها 3 جامعات عالمية، تشمل كل التخصصات الحديثة، والتي تلبي احتياجات سوق العمل، وهناك اتفاقيات تعاون في عدد من البرامج مع تلك الجامعة، إضافة إلى اتفاقيات مع جامعات أخرى.

ولفت إلى أن هناك مشروعاً جديداً مع جامعة سويدية وأخرى فرنسية في مجال البحوث والتكنولوجيا، حيث طورت مجموعة بحثية من جامعة الشارقة 3 مشاريع مع السويد في مجال إدارة الطيران المدني على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، أثمرت عن توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية مشتركة بين جامعة الشارقة، وجامعة ميشبون، وإدارة الخدمات الجوية بالسويد.

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