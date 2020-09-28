«إعمار الخيرية» توفر 400 جهاز لوحي لطلبة المدارس المحتاجين

المصدر: دبي - البيان

تكفلت مؤسسة إعمار الخيرية بتوفير 400 جهاز لوحي «تابلت» لطلبة المدارس المحتاجين في عدد من إمارات الدولة، بهدف مساعدتهم على الالتحاق بمنظومة «التعلم عن بعد»، ودعم طلبة العلم من أبناء الأسر محدودة الدخل.

جاء ذلك في إطار التفاعل المجتمعي، وتجاوب القطاع الخاص مع حملة «إعانة طالب العلم»، التي أطلقتها جمعية دار البر بداية شهر سبتمبر الحالي.

وقال محمد سهيل المهيري المدير التنفيذي لجمعية دار البر: إن مبادرة «مؤسسة إعمار الخيرية» تندرج في إطار التعاون المتواصل بين الجمعية والمؤسسات الخيرية في القطاع الخاص بالدولة، موضحاً أن المبادرة تشكل نموذجاً في التخفيف عن كاهل أولياء الأمور والطلبة لا سيما خلال الأوضاع الحالية، فيما وضعت الجمعية ممثلة بلجنة خاصة في إدارة الزكاة قائمة بالطلبة المستحقين من بين الأكثر حاجة بعد دراسة دقيقة لهذا الغرض.

وأكد أهمية وقيمة دور الشركات والمؤسسات الخيرية الخاصة في دعم العمل الخيري والمبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية المجتمعية وتوفير متطلبات المحتاجين وذوي الدخل المحدود، والحد من معاناتهم، ودفع مسيرة التنمية والبناء والتطوير والاستدامة في ربوع الإمارات، ودعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

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