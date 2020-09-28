5 وظائف الأكثر طلباً في الإمارات

المصدر: إعداد: مرفت عبد الحميد وعصام الدين عوض

كشفت «لينكدإن»، عن الوظائف التي شهدت أكبر نسبة إقبال من المستخدمين على مستوى دولة الإمارات، خلال فترة الانتشار العالمي لجائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19). وحددت تحليلات «لينكدإن» لعمليات التوظيف، الوظائف الخمس الأكثر طلباً على مستوى الدولة خلال الجائحة الصحية العالمية الراهنة، وهي على التوالي «موظف مركز الاتصال»، و«مدير الإجراءات والأنظمة»، و«مدير شراكات»، و«موظف خدمة عملاء»، و«رئيس العمليات التشغيلية».

وتزامناً مع التغيرات الناجمة عن جائحة (كوفيد 19) ضمن قطاعات اقتصادية عدة على مستوى العالم، شهدت هذه الوظائف الخمس، وفق تحليلات «لينكدإن»، أعلى نسبة زيادة في طلبات التوظيف على مستوى دولة الإمارات، خلال الفترة بين شهري مارس وأبريل 2020.

وأكدت الشبكة أن الشهرين شهدا زيادة في طلبات المتقدمين للوظائف في قطاعات البرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والسلع الاستهلاكية، ونتيجة لتداعيات الوباء العالمي وتغير احتياجات المستهلكين، بدأت فرص جديدة تظهر للباحثين عن وظائف في هذه القطاعات.

إقرأ أيضا:

«كورونا» يعيد هيكلة التخصصات الجامعية

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز