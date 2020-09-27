تدريب مهني «عن بعد» لطلبة الهندسة في جامعة الإمارات

المصدر: العين – داوود محمد

يشارك 10 طلاب من كلية الهندسة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، في البرنامج التدريبي المهني «عن بعد» لـ 6 أسابيع، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص في الدولة ضمن مساق التدريب العلمي للطلبة المتوقع تخرجهم بنهاية الفصل الدراسي الأول، حيث قامت وحدة الإعداد المهني بقطاع شؤون الطلبة والتسجيل بجامعة الإمارات بتصميم وتطوير برنامج تدريبي «عن بُعد» لطلبة التدريب المهني بكلية الهندسة للفصل الدراسي الحالي، وذلك بالتعاون مع خبراء ومختصين في عدد من الشركات المتخصصة، وبدأ البرنامج مطلع سبتمبر ويستمر لغاية منتصف أكتوبر القادم.

وأكد الدكتور صباح الكاس، عميد كلية الهندسة، أن البرنامج يهدف إلى تزويد الطلبة بالمهارات العملية لسوق العمل والمهارات الشخصية ومهارات القرن الـ 21، والتي تتماشى مع رؤية واستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يتواكب مع المتغيرات المستمرة في مختلف القطاعات، من خلال تنظيم مختلف الأنشطة التي يتكون منها البرنامج افتراضياً، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.

وأضاف: يهدف البرنامج إلى تغذية تجربة الطلبة ورفع رصيدهم المعرفي وتمكينهم من خلال الأدوات المصممة من تحصيل شهادات في ورش متخصصة من جهات عالمية معتمدة، والبدء في التواصل المباشر وبناء علاقاتهم مع جهات التوظيف والتدريب في مجال تخصصاتهم مثل شركة الإمارات للألمنيوم، طيران الاتحاد، شركة ستراتا، وغيرها.

وبدورها أشارت شما الكعبي، أخصائي توظيف وتدريب مهني، إلى أن البرنامج يمتد على مدى 8 أسابيع مع طلبة التدريب بكلية الهندسة، ويغطي مجموعة من المواضيع.

وأوضحت عبير الشعيبي، أخصائي رئيسي مرشد مهني ومدرب معتمد، أنه وبالتعاون مع فريق الإرشاد المهني بالوحدة تم إعداد وتطوير محتوى المادة التدريبية للبرنامج، بالإضافة إلى تصميم الاختبارات والفعاليات المتعلقة بالمواضيع التدريبية بما يتواءم مع منهجية الدراسة عن بعد، وتحقق الأهداف المرجوة من البرنامج، وحسب خطة التدريب العلمي للفصل الدراسي الأول فقد التحق بالبرنامج 10 طلبة يتدربون حالياً بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة داخل وخارج الدولة.

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