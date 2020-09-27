طلبة المدارس الخاصة بالشارقة يباشرون دوامهم ( الهجين ) بنسبة 25 %

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

باشر طلبة المدارس الخاصة في الشارقة دوامهم ( الهجين ) صباح اليوم وسط اجراءات احترازية وتدابير وقائية اتخذتها إدارات المدارس، وذلك بعد إجراء فحوصات ( كوفيد 19 ) لأكثر من 20 ألف طالب وطالبة من الذين تجاوزت أعمارهم 12 عاما، إضافة إلى الهيئتين التعليمية والإدارية.

ولفتت الهيئتين إلى أن الإدارات المدرسية متقيدة بالدليل الإرشادي الذي وزعته هيئة التعليم الخاص لكافة المدارس الخاصة في الإمارة، والذي يحدد الاشتراطات فيما يتعلق بالدراسة بنظام ( الهجين )، كما بينت تلك الإدارات أنه تم استقبال الطلبة الذين اختار أولياء أمورهم التعليم الهجين بنسبة حضور 25 %، وذلك بعد أخذ كافة الاحتياطات والاجراءات والتدابير الاحترازية ابتداء من الحافلات المدرسية التي روعي فيها التباعد بين الطلبة، إضافة إلى توفير أدوات التعقيم بداخلها.

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