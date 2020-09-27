إنجاز الصيانة الصيفية لـ101 مدرسة في أبوظبي بـ26.2 مليون درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

استكملت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» التابعة لـ«القابضة» ADQ، جميع أعمال الصيانة الصيفية لـ 101 مدرسة، في كل من أبوظبي والعين والظفرة، وذلك بتكلفة بلغت نحو 26.2 مليون درهم.

وأوضحت «مساندة» أنها حرصت على الانتهاء من تهيئة ورفع جاهزية المدارس وإجراء كل أعمال الصيانة المقررة لها، وفقاً للخطة المتبعة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2020/‏‏ 2021.

وذكر المهندس هلال البلوشي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المرافق في شركة «مساندة» بالإنابة أن أعمال الصيانة الصيفية تضمنت 35 مدرسة في أبوظبي بقيمة 7.2 ملايين درهم، و47 مدرسة في منطقة العين بقيمة 12.2 مليون درهم، و19 مدرسة في منطقة الظفرة بقيمة 6.8 ملايين درهم.

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