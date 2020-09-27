25 % من طلبة «الخاصة» بالشارقة ينتظمون بمدارسهم اليوم

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص جاهزية المدارس الخاصة في الإمارة، البالغ عددها 116 لانطلاق الدراسة اليوم، وفقاً لنظام التعلم الهجين، حيث تم إجراء فحوصات «كورونا» مجاناً لـ 20 ألف طالب وطالبة ممن اختار أولياء أمورهم الدوام، حيث حددت الهيئة العودة التدريجية للطلبة بنسبة 25% من إجمالي الذين اختاروا الهجين في الأسبوع الأول، ثم الأسبوع الذي يليه بنسبة 50%، وذلك بعد إجراء الفحوصات لهم، ثم 75%، ثم 100%.

ولفت الحوسني إلى أنه تم إعلام إدارات المدارس بالتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن الإصابات بـ«كورونا» في حال وجودها.

وقال إنه تم التعميم على إدارات المدارس بثلاثة سيناريوهات لبداية العام الدراسي الجديد للطلبة، الأول التعلم الهجين، والثاني الدوام الكامل لكل الطلبة إذا كانت المدرسة تتسع وفقاً للاشتراطات الاحترازية، والثالث نظام المناوبات صباحي ومسائي، مبيناً أن 99% من المدارس التي تقدمت بخططها للهيئة اختارت النظام الهجين، كما أن هناك مدرستين جديدتين لم تكتمل فيهما التشطيبات.

وأوضح أنه في حال الإصابات وسط صفوف الطلبة فإن الطب الوقائي سيتقصى الإصابة وأنه في حال وجود انتشار للمرض ومخالطين، فسيجري التدريس عن بعد، أما إذا كانت الإصابة فقط في صف دراسي أو مرحلة منفصلة عن بقية المراحل الأخرى، فيغلق الفصل والمرحلة ويكون التعلم عن بعد، أما إذا كانت الإصابة في كامل المبنى المدرسي، فحسب تقرير الطب الوقائي يتم اتخاذ القرارات المناسبة في حينها.

وقال الحوسني إن أبرز ما جاء بشأن سيناريوهات العودة للمدارس، هو خيار مواصلة التعليم عن بعد بنسبة 100% في العام الدراسي المقبل، وهذا يرجع لأولياء الأمور الراغبين بذلك، رغم أن خيار التعليم وجهاً لوجه يبقى هو النموذج التعليمي المفضل لدى الغالبية، إلا أننا نتفهم تماماً اختلاف وجهات النظر بين أولياء الأمور، وبالأخص في المراحل الأولى من إعادة فتح المدارس، وكونه إجراء مؤقتاً يمكن لإدارات المدارس توفير خدمات التعلم عن بعد بنسبة 100% للفصل الدراسي المقبل لأولياء الأمور الراغبين والذين يطلبون ذلك الخيار.

وقال إن خيار التعلم عن بعد متاح فقط لأولياء الأمور الراغبين في هذا الخيار وليس للمدارس، ونهدف من تلك الخطوة إلى المساعدة في تسهيل العودة التدريجية لأولياء الأمور وأبنائهم إلى خيار التعليم وجهاً لوجه.

استعدادات

من جانب آخر أكدت إدارات مدارس خاصة في الشارقة استكمال كل الفحوصات المجانية لـ«كورونا»، استعداداً لاستقبال الطلبة اليوم من الذين اختار أولياء أمورهم نظام (التعلم الهجين)، مشددة على جاهزيتها لاستقبال الطلبة بعد اتخاذ كل الإجراءات والاحترازات للحيلولة دون انتشار فيروس «كورونا»، كما أن الكثير من إدارات المدارس وضعت سيناريوهات لبداية النظام الهجين، من خلال تجهيز غرف للعزل في حال وجود إصابات.

وأكدت رولا نسب مديرة مدرسة النور الدولية بالشارقة أن إدارة المدرسة أجرت فحوصات «كورونا» لكل الطلبة، الذين سوف يداومون اليوم في الأسبوع الأول بنسبة 25%، حيث بلغ العدد 350 طالباً وطالبة، والأسبوع الثاني 450 طالباً وطالبة، مبينة أن عدد الطلبة الذين اختاروا الهجين 800 طالب وطالبة من جملة 6 آلاف عدد طلبة المدرسة.

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