إطلاق كتيّب بإجراءات الوقاية في المدارس

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، كتيباً تفاعلياً إلكترونياً تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد في دولة الإمارات، بهدف تثقيف الأسر والأطفال واليافعين وتهيئتهم ذهنياً ونفسياً للعودة لمقاعد الدراسة، حيث وضعت حزمة من الإرشادات لضمان أعلى تدابير الوقاية والحماية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستقوم الإدارة بتعميم الكتيّب الصادر باللغتين العربية والإنجليزية على جميع الطلبة في المدارس الخاصة بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص (الشريك الرئيسي للحملة) ضمن مبادرتها «معاً نعود»، ومكتب الشارقة صديقة للطفل، وإدارة التثقيف الصحي التابعان للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

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