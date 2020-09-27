«التقنية العليا» تتعاون مع مؤسسة نيوزيلاندية

المصدر: دبي - البيان

وقعت كليات التقنية العليا اتفاقية تعاون مع مؤسسة تي ريتو مايوها «Te Rito Maioha» النيوزيلاندية، بهدف بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين لتطوير برنامج بكالوريوس التربية تخصص التعليم للمرحلة المبكرة، نظراً لأهمية هذه المرحلة (من 0 إلى 8 سنوات) وتأثيرها في النمو المعرفي للطفل، حيث سيتعاون الجانبان على مستوى التبادل الطلابي والأبحاث التطبيقية حول التعليم المبكر، وتبادل الخبرات التدريسية فيما يدعم التطوير المهني، وكذلك استثمار التعليم عن بُعد في تعزيز التعاون.

وقع الاتفاقية الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وكاثي وولف الرئيس التنفيذي لمؤسسة تي ريتو مايوها «Te Rito Maioha»، وذلك في حفل افتراضي بحضور ماثيو هوكينز سفير نيوزيلندا لدى الدولة.

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