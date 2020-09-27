هزاع بن زايد: التعليم الرقمي على رأس الأولويات

المصدر: دبي- البيان

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الفائزين بجائزة ألف للتعليم، مشيراً إلى أن الجائزة تحقق رؤية القيادة، في جعل التعليم الرقمي على رأس الأولويات.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في«تويتر»: «نبارك لأولياء الأمور والمعلمين وإدارات المدارس والطلبة، بمن فيهم أصحاب الهمم، الفائزين «بجائزة ألف»، التي تمنح للمتميزين في التعلم عن بعد، محققة رؤية القيادة، في جعل التعليم الرقمي على رأس الأولويات، وبالتعاون، تتحول التحديات فرصاً لمستقبل تعليمي رقمي مشرق».

وكرمت «ألف للتعليم»، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في حلول تكنولوجيات التعليم، أمس، 67 فائزاً، من ضمن آلاف المشاركين في جائزة «التميز في التعلم عن بعد»، التي أطلقتها في مارس الماضي، بهدف تعميق انخراط الطلبة وانغماسهم في التعليم عن بُعد، وتكريس أفضل الممارسات العالمية المُتبعة، حيث شهدت الجائزة مشاركة واسعة من الفئات التي حددتها، وهي الطلبة والمعلمين وإدارات المدارس وأولياء الأمور.

وجاءت المبادرة نتيجة تنافس بعض المدارس التي حققت نسبة حضور ومتابعة في صفوف طلابها وصلت إلى 100 %، في التعلم عن بُعد، من خلال منصة ألف، بما يعطي حافزاً إضافياً للمدارس الأخرى، لتحقيق نتائج مماثلة، وأطلقت «ألف للتعليم»، الجائزة، لنشر التنافسية لجميع أطياف الميدان التربوي. وتدعم الجائزة، البُعد النفسي والمعنوي لدى الأطفال والشباب، الأمر الذي يمثل أولوية قصوى لدى الشركة، التي يعود اهتمامها في التعلم عن بُعد، إلى سنوات عديدة، ونجحت في الوصول إلى الطلبة، من خلال منصة ألف.

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