أحمد البستاوي.. إنجازات تعكس الارتقاء بالمعلمين

المصدر: دبي - نورا الأمير

يعكس اختيار محمد أحمد البستاوي معلم اللغة العربية، الحاصل على الماجستير في التعليم الإلكتروني، ضمن نخبة المعلمين المتميزين الذين اختارتهم وزارة التربية والتعليم تحت مظلة مبادرة «نحن قدها»، أهمية ما تقوم به من أنشطة وحملات تهدف إلى مواصلة تحقيق الإنجازات عبر الارتقاء بكفاءة الكوادر التعليمية العاملة في مؤسساتها التعليمية.

وتقدم المبادرة نماذج مشرّفة من المعلمين أصحاب الكفاءات، والخبرة، والقدرة على ابتكار الحلول، والأدوات التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية، وتوفر للطلبة مناخاً ثرياً لاكتساب العلوم والمهارات، والمعارف، وترتقي بالبيئة التعليمية.

وسام شرف

وينظر البستاوي إلى اختياره ضمن هذه الفئة المتميزة، باعتباره وسام شرف، وجائزة تضاف إلى مسيرته المهنية التي تمتد إلى أكثر من تسعة عشر عاماً، وخطوة أخرى يخطوها في مسيرة تطوير الذات، وتقديم الحلول، وابتكار الأدوات التعليمية التي تسهم في تعزيز وعي الطلبة، وترتقي بمداركهم.

ويؤكد المعلم أن اختياره ضمن فئة المتميزين، يضع على عاتقه مسؤولية أكبر، ليكون خير سفير وممثل لوزارة التربية والتعليم والمدرسة الإماراتية، عبر تعزيز مهارات وأدوات نشر العلم بين الطلاب والزملاء، مثمناً في الوقت ذاته الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة، ومعالي وزير التربية والتعليم، لتطوير العمل التربوي والمنظومة التعليمية في الدولة لا سيما في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

باقة جوائز

ويعتبر البستاوي أحد المعلمين الذين يمتلكون خبرة وكفاءة كبيرة في مجال التعليم، حيث حصل على ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة، ودبلوم التعلم الإلكتروني من الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، فضلاً عن كونه يحمل الماجستير، إلى جانب خوضه العديد من الدورات التخصصية والعلمية في اللغة العربية والتعلم الإلكتروني وطرائق التدريس وغيرها.

وتزخر حياة المعلم المتميز المهنية بالعديد من الجوائز التربوية، أبرزها جائزة الشيخ خليفة التربوية، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، وجائزة القائد المؤسس، وجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، وجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان.

كما تلقى العديد من شهادات التكريم من العديد من المؤسسات المجتمعية والعلمية، كسفارة جمهورية مصر العربية، وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، وهو سفير جائزة القائد المؤسس، وسفير جائزة حمدان التعليمية، وعضو فريق التميز التربوي بمكتب العين التعليمي.

إلى جانب ذلك، يواصل البستاوي مهاراته الأخرى كمدرب للمجتمعات المدرسية، ومدرب وخبير في شركة مايكروسوفت العالمية، وعضو فريق الاختبارات الدولية، وله العديد من العضويات في الكثير من الجمعيات والمؤسسات العلمية والمجتمعية.

جانب تقني

ويحرص البستاوي على تطوير ذاته، والارتقاء بخبراته، عبر التركيز على الجانب التقني في التعليم منذ أكثر من 20 عاماً، ومن خلال مشاركاته وحضوره الكثير من المؤتمرات والملتقيات العلمية المحلية والعالمية، إلى جانب ما نفذه وينفذه حتى الآن من ورش العمل بشكل رسمي وتطوعي لزملائه داخل وخارج الدولة، فضلاً عن قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتبر مبادرة وزارة التربية والتعليم «نحن قدها»، استكمالاً لسلسلة المبادرات والحملات التي تطلقها الدولة، في إطار مساعيها لتطوير خبرات وكفاءات الكوادر الوظيفية التعليمية، والعاملين في المؤسسات التعليمية، بما يوفر بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة، وتحقيق التنمية المستدامة ضمن المشروع الوطني التعليمي الكبير.

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