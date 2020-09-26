«إدارة أعمال» جامعة الشارقة تستقبل طلبة الدراسات العليا الجدد

المصدر: الشارقة - البيان

استقبلت كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة طلبة الدراسات العليا الجدد، ونظمت لقاءً إرشادياً افتراضياً لهم وللملتحقين ببرامج الدراسات العليا في مرحلتي الدكتوراه، والماجستير، والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وذلك بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة والدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور رأفت العوضي عميد كلية الدراسات العليا والدكتورة ديما جمالي عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتورة أمينة المرزوقي القائم بعمل عميد كلية العلوم الصحية، والدكتور حسين التميمي مدير برامج الدراسات العليا بكلية إدارة الأعمال، وأعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الدراسات العليا بالكلية.

وأكد مدير الجامعة أن الجامعة تولي البحث العلمي أهمية قصوى، حيث أصبحت الآن واحدة من الجامعات الأولى على مستوى الدولة والأولى في برامج الاستدامة، وفق العديد من التصنيفات الدولية، وأشاد بإدارة الكلية الجديدة مؤكداً حرص جامعة الشارقة على اختيار أفضل الخبرات الأكاديمية والعلمية على المستوى العالمي للعمل بالجامعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز