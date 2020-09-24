«محمد بن راشد للطب» تطلق برنامجين للماجستير في التمريض

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ضمن كلية التمريض والقبالة برنامجين لمسارات الماجستير في علوم تمريض القلب والأوعية الدموية، وعلوم تمريض الأطفال، المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار المساعي الحثيثة للجامعة في أن تصبح محوراً عالمياً متخصصاً في الأبحاث والتعليم الصحي المبتكر والشامل لخدمة الإنسانية.

وتستهدف برامج الماجستير التي أطلقتها الجامعة، دعم وتعزيز ممارسة التمريض بالدولة والمنطقة، وتحقيقاً لهذه الرؤية عقدت الجامعة والمتمثلة بكلية التمريض والقبالة شراكة استراتيجية مع جامعة كوينز بلفاست البريطانية في أيرلندا الشمالية، والتي ستسمح للطلاب في الانخراط في تدريب سريري لـ 12 أسبوعاً في مؤسسة بلفاست للرعاية الصحية والاجتماعية، من أجل تدريب الطلاب على تقديم رعاية عالية الجودة وتطوير مهاراتهم في مجالات التمريض المتخصصة وفي مراكز تدريب سريري محددة، وذلك كجزء من برنامج الماجستير الكامل الذي يمتد لمدة عام واحد عبر مسار الدوام الكامل أو عامين من الدراسة بدوام جزئي.

وعينت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية الدكتورة سمية البلوشي، مدير إدارة التمريض في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كعميد مشارك للشراكات الأكاديمية في كلية التمريض والقبالة.

وفي هذا الصدد، قال الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الطب: «شهدت البرامج إقبالاً ملحوظاً، حيث إن أكثر من 70% من طلاب الدفعة الأولى هم من مواطنات الدولة، كما حصلت جميع الطالبات الملتحقات بالبرنامجين على منح دراسية من عدة جهات منها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ومستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، ومؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية».

وبهذه المناسبة قال الأستاذ الدكتور كيفين جورملي، عميد كلية التمريض والقبالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «تعتبر مهنة التمريض من العوامل الرئيسية الداعمة لتوفير رعاية طبية متميزة، وهنا تكمن أهمية تطوير وصقل مهارات الكفاءات المحلية من أجل تمكين مستقبل القطاع الصحي».

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