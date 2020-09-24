"ألف للتعليم" تعلن غدا الفائزين بجائزة التميز في التعليم عن بعد

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

تعلن "ألف للتعليم"، المتخصصة في حلول تكنولوجيا التعليم غدا عن الفائزين بـ"جائزة التميز في التعلم عن بعد"، حيث تقدم آلاف المشاركين في ست فئات (فئة طالب ألف المتميز، فئة النجم الصاعد، فئة المعلمين، فئة قيادات المدارس، فئة أولياء الأمور، فئة أصحاب الهمم).

وقالت عائشة اليماحي مستشارة شركة "ألف للتعليم"، في تصريح خاص لـ"البيان": إن الشركة تعتزم تكريم 21 ولي أمر ممن أظهروا تميزا ملحوظا في متابعة أبنائهم خلال فترة التعلم عن بعد، مشيرة الي ان اللجنة رصدت مشاركة عدد كبير من طلبة أصحاب الهمم في الجائزة، مما دعا اللجنة لإدراج فئة إضافية لهم وسيتم تكريم سبعة منهم من الذين استحقوا هذا التكريم بهمتهم العالية.

أولوية

وأوضحت أن الجائزة تدعم البُعد النفسي والمعنوي لدى الأطفال والشباب، الأمر الذي يمثل أولوية قصوى لدى الشركة، والتي يعود اهتمامها في التعلم عن بُعد إلى سنواتٍ عديدة مرت، حيث نجحت في الوصول إلى نسبة تطبيق بلغت 100% في عدد من مدارس الدولة الذي تطبق التعليم عن بعد من خلال منصة ألف.

وذكرت أن الجائزة ستضم 15 فائزا من فئة الطالب المتميز بواقع ثلاثة من كل مرحلة دراسية، و15 فائزا من فئة النجم الصاعد بواقع ثلاثة من كل مرحلة دراسية ممن أظهروا تحسنا ملحوظا من خلال دراستهم على منصة ألف، وثلاثة فائزين من فئة المعلمين المتميزين الذين تميزوا في دعم أبنائهم الطلبة، بالإضافة إلى ثلاثة فائزين من القيادات المدرسية المتميزة، وثلاثة فائزين من فئة أولياء الأمور.

وأكدت أن "ألف للتعليم" هدفت من خلال إطلاق هذه الجائزة إلى تعميق انخراط الطلبة وانغماسهم في التعليم عن بُعد وتكريس أفضل الممارسات العالمية المُتبعة.

وجاءت هذه المبادرة نتيجة تنافس بعض المدارس التي حققت نسبة حضور ومتابعة في صفوف طلابها بنسبة 100% في التعلم عن بُعد من خلال منصة ألف، بما يعطي حافزاً إضافياً للمدارس الأخرى لتحقيق نتائج مماثلة والذي دفع ألف للتعليم لإطلاق هذه المبادرة لنشر التنافسية لجميع أطياف الميدان التربوي.

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