طالبتان تتوّجان بجائزة عالمية لابتكارهما إشارة مشاة ذكية ذاتية التشغيل

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

ابتكرت الطالبتان شما العطار وسعاد فيروز، مشروع «إشارة مشاة ذاتية التشغيل»، تتسم بالذكاء الكافي لاكتشاف الوقت المناسب لإيقاف حركة المرور، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخوارزميات الرؤية الحاسوبية، كما تتمكن من اكتشاف وجود وجوه بشرية بالقرب من إشارة مرور المشاة، وتقوم بتوجيه حركة المرور إلى نقطة توقف.

وأوضحت الطالبتان أن هذا الابتكار، توّج بجائزة عالمية، ضمن 5 جوائز أخرى حصدها نادي الإمارات العلمي بندوة الثقافة والعلوم بدبي، منها 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وجائزة خاصة في المسابقة الافتراضية للاختراعات العالمية، والتي نظمت بالتعاون بين جمعية العلماء الشباب بإندونيسيا، وكلية سوبانح جاي بماليزيا، خلال سبتمبر الجاري، في مجالات العلوم التطبيقية والبيئية، وكذلك العلوم الاجتماعية المبتكرة، وتكنولوجيا المعلومات والفيزياء التطبيقية والهندسة، وتهدف إلى توفير منصة دولية للاختراع والابتكار لطلاب المدارس الثانوية والجامعات، وهي أيضاً منصة لتنمية مهارات البحث العلمي والاهتمام بالابتكار والاختراع بين الطلاب الموهوبين، وتبادل الخبرات من خلال الاهتمام المشترك.

مشاركة دولية

وأكدت الطالبتان لـ «البيان»، أن المشروع رشح من قبل جمعية العلماء الشباب الإندونيسية، للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والاختراعات في العام القادم 2021.

وتتلخص فكرة الابتكار، في اكتشاف وجود أحد المشاة القريبين باستخدام بعض خوارزمية رؤية الكمبيوتر، وبمجرد قيامنا بتعليم إشارة المرور كيفية حساب عدد المشاة في انتظار حركة المرور، يمكن عندئذٍ تشغيل إشارة المرور بشكل تلقائي، عندما يكون هناك الحد الأدنى الصحيح لعدد المشاة، كما يمكن تصوير المخالفين، الذين يعبرون إشارة المشاة بشكل خاطئ، مع ربط هذه المعلومات مع قاعدة البيانات المناسبة.

ويعطي المشروع، السماح لإشارة المرور، بتبديل الحالة بناءً على وجود المشاة، كخطوة نحو تحقيق نظام إشارة مرور مستقل تماماً.

وأوصت الطالبتان بتطبيق هذا النظام، ليس في دبي فقط، وإنما في جميع المدن حول العالم، حيث لن يقتصر على تقليل المخالفات المرورية، وتوفير الوقت فحسب، بل سيكون أيضاً قفزة كبيرة نحو تحقيق مدينة ذكية.

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