المدارس الخاصة بالشارقة تباشر فحوصات «كورونا» وتؤكد جاهزيتها لاستقبال الطلاب

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

باشرت المدارس الخاصة في الشارقة، إجراء الفحوصات المجانية لـ (كوفيد 19)، للطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية، استعداداً لاستقبال الطلبة الأحد المقبل، من الذين اختار أولياء أمورهم نظام (التعلم الهجين) – خصوصاً – بالنسبة للطلبة الذين يدرسون في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الدنيا، حيث أكدت إدارات مدارس، أن هيئة الشارقة للتعليم، عممت على كافة المدارس، بترك الخيار لأولياء الأمور، للاختيار ما بين (التعلم عن بعد) والتعلم الهجين، كما أنه تم إعلامهم بالمناطق التي سوف تجرى فيها الفحوصات للمدارس التي يقل عدد طلبتها عن 100 طالب، مبينين أنه تم مخاطبة أولياء الأمور الراغبين في التعلم الهجين، بضرورة إحضار أبنائهم لفحص «كورونا»، من الذين تجاوزت أعمارهم الـ 12 عاماً، وأنه لا يسمح لهم بالدخول إلى الحرم المدرسي، في حال عدم إجراء الفحوصات.

وأكد الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، أن الهيئة أطلقت مبادرة (العودة الآمنة للمدارس)، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومنطقة الشارقة التعليمية، بهدف تأهيل الطلاب للعودة للمدارس، في ظل جائحة كوفيد 19.

وأكد مديرو مدارس، أن هناك أعباء مالية تتطلبها الإجراءات والتدابير الاحترازية، والتي تتمثل في توفير المعقمات، وبأسعار عالية، إذ تكلف تلك المواد المعقمة في الأسبوع الواحد، 83 ألف درهم، ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً في تشغيل وإدارة المدارس، فيما أطلقت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، مبادرة (العودة الآمنة للمدارس)، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومنطقة الشارقة التعليمية، بهدف تأهيل الطلاب للعودة، في ظل جائحة كوفيد 19، وتذكير الطلاب بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة للوقاية من فيروس «كورونا». وأكدت شيخة ديماس مدير مدرسة الشارقة البريطانية الدولية الخاصة، أن إدارة المدرسة أكملت جاهزيتها لاستقبال الطلبة، من خلال إجراء فحوصات «كورونا»، وتوفير واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، للحيلولة دون انتشار الفيروس، مبينة أنه تم تقسيم الهيئة التعليمية إلى مجموعتين، حتى يتم تقليل حضورهم إلى المدرسة، حفاظاً على صحتهم وصحة الطلبة، إضافة إلى عمل قناة تواصل مع أولياء الأمور من أجل التواصل.

حرص

وأكد شادي حسين رئيس الدعم الأكاديمي بالمدرسة الأمريكية للإبداع العلمي في مليحة، ومدرسة الإبداع العلمي الدولية في مويلح، حرص إدارة المدرستين، على الأولوية الصحية، وسلامة الطلبة، وتوفير الدعم والوعي الصحي، إضافة إلى الجانب التعليمي الأكاديمي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان وفريق عمل، لضمان تنفيذ الإجراءات للعودة التدريجية للطلبة، وانتظام الدوام وفق البروتوكول الصحي.

من جانب آخر، أكد إبراهيم بركة مدير مدارس الشعلة الخاصة بالشارقة، أن إدارة المدرسة باشرت في فحص الطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية داخل الحرم المدرسي مجاناً، استعداداً لاستقبال الطلبة في نظام التعلم الهجين، حيث تم فحص عدد كبير من الطلبة، و300 موظف ومستخدم. من جهتها، أكدت رولا نسب مدير مدرسة النور الدولية بالشارقة، أن إدارة المدرسة، شارفت على الانتهاء من فحص كافة الطلاب والطالبات الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً، كما أجرت فحوصات لكافة المعلمين والمعلمات والإداريين، حفاظاً على صحة أبنائنا الطلبة، وحتى لا تنتقل لهم العدوى، إضافة إلى تخصيص غرف عزل، في حال تم اكتشاف حالات إصابة.

توعية

بيّن الشيخ خالد بن صقر القاسمي أنه تم إطلاق مبادرة (العودة الآمنة للمدارس) تماشياً مع دليل العودة للمدارس، في ظل جائحة كوفيد 19، الذي أطلقته هيئة الشارقة للتعليم الخاص، للعمل به في مدارس إمارة الشارقة، والذي يوضح إجراءات السلامة في المدارس، للحد من انتشار الفيروس وإدارة المخاطر، وتوعية الأبناء بالنظافة الشخصية، وأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية، التي تحددها المنشأة التعليمية، مع توجيه الطالب بضرورة الالتزام باستخدام معدات الوقاية الشخصية طوال فترة وجوده في المنشأة التعليمية والحافلة.

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