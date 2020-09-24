تخريج دفعة صيف 2020 من المبرمج المواطن

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية وبحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين»، رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، احتفلت «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين» و«جامعة حمدان بن محمد الذكية»، أخيراً، بتخريج دفعة جديدة من برنامج «المبرمج المواطن- صيف 2020»، والذي تفرّد ببرنامجين جديدين لبناء القدرات الواعدة في مجالات «الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء» و«الطباعة ثلاثية الأبعاد»، في إطار التعاون المثمر مع اثنين من عمالقة التكنولوجيا في العالم، انسجاماً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في إعداد جيل مؤهل لتسخير وتطويع التكنولوجيا المتقدمة في خدمة الوطن والإنسانية.

وشهد حفل التخريج الافتراضي تسليم الشهادات لـ 45 طالباً وطالبة باستخدام تقنية «بلوك تشين» (Blockchain)، في إطار التوجه الاستراتيجي لدى «جامعة حمدان بن محمد الذكية» بترجمة أهداف «استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 – بلوك تشين»، والمتمحورة حول جعل الإمارات مركزاً عالمياً رائداً لصناعة المستقبل.

وشهد الحفل حضور الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، نائب رئيس «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين»، إلى جانب زوبين تشاغبار، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للقطاع العام في شركة أمازون، وجورج براكس، مدير عام «سيجنيفاي» في الشرق الأوسط ودول اتحاد غرب أفريقيا الفرنسي.

وحظي «المبرمج المواطن- صيف 2020» باهتمام بالغ وإشادة واسعة لدوره المحوري في إعداد أجيال مؤهلة لتوجيه دفة الابتكار التكنولوجي والمعرفي، سيما وأنه احتضن «برنامج الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء - IOT» بالشراكة مع منصة الحوسبة السحابية الرائدة «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، و«برنامج الطباعة ثلاثية الأبعاد» بالتعاون مع شركة «سيجنيفاي» (Signify) العالمية الرائدة في مجال إنترنت الأشياء في الإضاءة وأتمتة المباني. وخضع المنتسبون إلى تدريب شامل خلال جلسات افتراضية أقيمت باستخدام منصة «أمازون ويب سيرفيسز» ومنصة الحرم السحابي في «جامعة حمدان بن محمد الذكية».

وفي كلمته خلال حفل التخريج الافتراضي، هنّأ معالي الفريق ضاحي خلفان تميم خريجي «المبرمج المواطن- صيف 2020»، داعياً إياهم إلى مواصلة السير على درب التميز المعرفي والعلمي والتكنولوجي ليكونوا بسواعدهم صنّاع مستقبل الإمارات. وأضاف معاليه: «نحن فخورون بطاقاتنا الوطنية الواعدة التي أثبتت بأنها على قدر المسؤولية والثقة لحمل لواء الابتكار وتطويع التقدم التكنولوجي في خدمة التطلعات الطموحة لتحويل الإمارات إلى مختبر عالمي لاستشراف وصنع غد أفضل».

من جهته، قال الدكتور منصور العور: «يأتي تخريج الدفعة الجديدة من «المبرمج المواطن- صيف 2020» بالتعاون مع رواد التكنولوجيا في العالم بمثابة خطوة متقدمة على درب إعداد جيل متمكن تكنولوجياً وابتكارياً ومعرفياً لقيادة دفة بناء المستقبل، استلهاماً من الرؤية السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، الذي يرى بأن دور الشباب في صناعة المستقبل مرهون بقدرتهم على تطويع التكنولوجيا والعلوم المتقدمة في خدمة أهداف التنمية». وقال زوبين تشاغبار، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للقطاع العام في شركة «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS): «عملنا على تدريب مجموعة من المشاركين من الفئة العمرية 14-17 عاماً على أساسيات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء باستخدام منصة أمازون ويب سيرفيسز، ومر الطلبة خلال البرنامج بعدد من المراحل التدريبية المتدرجة، حيث تعرفوا إلى كيفية استخدام الأدوات الأساسية لمنصة أمازون ويب سيرفيسز للحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء بأسلوب التعلم الذاتي عبر برنامج AWS Educate».

وشهد حفل التخريج الافتراضي الاحتفاء بـ 45 من الخريجين والخريجات، 22 منهم في برنامج «الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء» مع «أمازون ويب سيرفيسز»، و23 في «برنامج الطباعة ثلاثية الأبعاد» مع شركة «سيجنيفاي» العالمية.

إلهام

قال جورج براكس، مدير عام «سيجنيفاي» في الشرق الأوسط ودول اتحاد غرب أفريقيا الفرنسي: نفخر في «سيجنيفاي» بأن نتعاون في هذه المبادرة المتميز مع «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين» و«جامعة حمدان بن محمد الذكية»، من خلال توفير التدريب الشامل على تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال الإضاءة، وجاءت التجربة ملهمة للغاية بالنسبة لنا.

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