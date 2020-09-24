3 أعضاء تدريس بـ«نيويورك أبوظبي» يحصلون على الإقامة الذهبية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن نيل ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصل كل من أستاذ الهندسة المدنية علي الذيابات، ومدير مركز أبحاث المياه بجامعة نيويورك أبوظبي وأستاذ الهندسة نضال هلال، وبانشي نوموف أستاذ الكيمياء على الإقامة الذهبية، وذلك تقديراً لمساهماتهم البحثية البارزة في دولة الإمارات والمنطقة ككل.

وتستهدف الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، والتي تمتد إلى 10 سنوات، المستثمرين والأطباء والمهندسين والعلماء ورجال الأعمال والفنانين الاستثنائيين، الذين أسهموا بشكل كبير في تطوير الدولة.

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