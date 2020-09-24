منح جامعة الوصل وإبراهيم كلداري «علامة دبي للوقف»

المصدر: دبي - البيان

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، المندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي، جامعة الوصل، «علامة دبي للوقف» تقديراً لدورها المجتمعي في دعم مبادرات التعليم للجميع ومساندة الطلبة المتعثرين مالياً وفتح آفاق جديدة لمستقبلهم.

وفي سياق متصل منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة الدكتور إبراهيم كلداري صاحب عيادة كلداري ديرما واستشاري الأمراض الجلدية في جامعة الإمارات علامة «وقف الطب» تقديراً لدوره في تقديم الاستشارات الطبية والعلاج المجاني لكبار المواطنين والمقيمين ممن يعانون من الأمراض الجلدية في مختلف إمارات الدولة، حيث بلغ عدد الاستشارات الطبية المجانية التي قدمها كلداري ما يقارب 40 إلى 60 استشارة طبية خلال الشهر الواحد. وتسلم الدكتور عبد الرحمن حفظ الدين نائب مدير جامعة الوصل للشؤون الإدارية والمالية «علامة دبي للوقف» من علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي وزينب جمعة التميمي مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.

وتدعم مبادرة «العلم للجميع» من خلال تقديم منح تعليمية كاملة لـ1476 طالباً وطالبة لدراسة برامج البكالوريوس، فضلاً عن تقديم مساعدات مالية شهرية للطلاب المتعسرين مالياً خلال فترة دراستهم الجامعية لتخفيف الأعباء المالية عن ذويهم. كما تطبق الجامعة البرنامج المهني «إنجاز» والذي كان له الفضل في تأهيل المواطنات اللاتي فاتتهن فرصة الالتحاق بالبرامج الجامعية وأتاح لهن الدخول إلى سوق العمل في جميع إمارات الدولة، وبلغ عدد المتخرجات منذ إنشاء البرنامج حتى الآن 1248 طالبة.

وقالت زينب جمعة التميمي مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: «إن الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة تهدف إلى دعم وتطوير جهود المؤسسات الفاعلة في العمل الخيري والإنساني ضمن القطاعين الحكومي والخاص، للإسهام في خدمة المجتمع ومساندة الفئات المحتاجة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي وروح التعاون المتأصلة في المجتمع الإماراتي».

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