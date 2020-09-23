«التربية» تطرح «الإرشاد الهجين» لتنمية مهارات الطلبة بالتعلّم الذاتي

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

طرح قطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم خدمات الإرشاد الهجين كونها بادرة استباقية، لمواكبة توجهات الوزارة في التعلم الهجين بالمدرسة الإماراتية، خلال العام الدراسي الحالي 2020-2021.

وتهدف تلك الخدمات لتحقيق الرفاهية وجودة الحياة للطلبة، فضلاً عن سهولة تقديم خدمات متنوعة ذات جودة، تتناسب مع كل مرحلة عمرية، وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات وزارة التربية والتعليم وتوجهاتها الذكية، التي تسعى إلى رفع الوعي لدى الطلبة تدريجياً، عبر المراحل الدراسية، وتؤكد أهمية التعلم الذاتي والاعتماد على النفس، ودعم تنمية مهارات البحث والتفكير الناقد لدى الطلبة، خصوصاً في الحلقة الثالثة، وتحضيرهم للدراسة في التعليم العالي، مع دعم تحقيق الاستقلال المعرفي للطالب وتنمية مهارات التعلم الذاتي الحر.

وأهم ما تضمنه اللقاء التعريفي الافتراضي تشجيع المرشدين الأكاديميين والمهنيين والأخصائيين الاجتماعيين على المشاركة الإيجابية وبفاعلية في برامج الإرشاد الأكاديمي والمهني والاجتماعي، لتقديم خدمات استباقية باستخدام المصادر الذكية، التي بدورها تثري المعرفة وتنمي المهارات التكنولوجية، وتحقق الرفاهية وجودة الحياة للطلبة، وتعدهم للدراسات العليا وسوق العمل.

المدرب الرقمي

ومن جهته أخرى تستعد إدارة التدريب والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم لإطلاق برنامج المدرب الرقمي، وهو برنامج احترافي بني على معايير محددة وواضحة، وتم مراعاة مجالات 3 في تصميمه، حيث ركز البرنامج التدريبي على تقديم مجموعة من المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة للفرد، ليصبح مدرباً محترفاً رقمياً، وذلك في إطار سعي الوزارة للاستثمار في الكفايات المهنية للمعلمين بالميدان التربوي، وتحويل المدرسة إلى وحدة تطوير مهنية ونواة لمجتمعات تعلم طموحة، وفتحت الإدارة باب الترشح لتأهيل مدربين محترفين.

وحددت إدارة التدريب 8 شروط للترشح وهي: أن يكون المتقدم من مواليد 1975 وما بعد، وأن يمتلك المتقدم مهارة في استخدام الحاسوب، وأن يمتلك خبرة في التدريس داخل الدولة لا تقل عن 3 سنوات، وأن يتقن المترشح اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة، وأن يكون المتقدم على درجة عالية من الجدية والالتزام والمهنية في العمل، ويمتلك مهارات عالية في الاتصال وقيادة التفكير، ومنحت الوزارة الأولوية لمدربي مجتمعات التعلم والتدريب التخصصي والحاصلين على رخصة المعلم.

لقاءات

نفذت وزارة التربية والتعليم لقاءات تعريفية للتأكيد على التوجه نحو الإرشاد والدعم الأكاديمي والمهني والاجتماعي الافتراضي المرن، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية والتوجيه والإرشاد لطلبة المدرسة الإماراتية بشكل كافٍ، بما يوائم الوضع الراهن والمستقبلي في المدرسة أو في المنزل أو كليهما في آن.

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