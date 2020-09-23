الأحد.. عودة تدريجية لطلبة المدارس الخاصة بالشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص وفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، أن يوم الأحد المقبل سيكون موعد العودة التدريجية للمدارس، ضمن نظامي التعليم المباشر والتعليم الهجين، استكمالاً لتنفيذ الخطط المدرسية للعام الدراسي الجاري 2021-2020، وفق الضوابط والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي عممتها الهيئة على المدارس الخاصة ضمن دليلها الإرشادي لإعادة فتح المدارس واستقبال الطلبة؛ لتأمين وتحقيق الوقاية والسلامة في المجتمع المدرسي.

جهوزية

وجاء قرار عودة الطلبة إلى المقاعد الدراسية، عقب التأكد من جهوزية جميع مرافق العملية التعليمية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، التي حددتها الهيئة في الدليل الإرشادي، والتي تحدد فيها الإجراءات الواجب اتباعها من قبل إدارات المدارس، والكوادر الوظيفية، وأولياء الأمور والطلبة، بما يتناسب مع تداعيات ومتغيرات جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.

وأوضحت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن جهوزية المدارس، وقدرتها على استقبال الطلبة جاءت بجهود كبيرة بذلتها الهيئة، وساندها في ذلك مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، الذين برهنوا على قدرة وكفاءة عالية، مثمنة دعمهم وتعاونهم، إضافة إلى تعاون الكوادر الإدارية والإشرافية والتدريسية العاملة في كافة المؤسسات التعليمية، إلى جانب أولياء الأمور.

التزام

من جانبه أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص حرص الهيئة على التأكد من التزام جميع أطراف المنظومة التعليمية، إرشادات، وبروتوكولات الدليل الإرشادي وتطبيقه بنسبة 100%، والذي أصدرته الهيئة، لضمان انطلاق آمن وسلس للعام الدراسي، وتوفير بيئة صحية واعية، ومناخ تعليمي نموذجي يكون فيه الطلبة قادرين على ممارسة حياتهم المدرسية في أمن وأمان.

ولفت الحوسني إلى أن كافة الفحوص (كوفيد 19) سوف تكون مجانية للطلبة، حيث تم تحديد أماكن محددة لإجراء الفحوص لطلبة المدارس التي يقل عدد طلبتها عن 100 طالب، أما إذا زاد العدد على أكثر من 100، فإن هناك تنسيقاً مع إدارة الطب الوقائي بالشارقة يتم من خلاله فحص الطلبة مجاناً داخل المدارس، لافتاً إلى أن معظم إدارات المدارس الخاصة في الشارقة بدأت أمس إجراء الفحوص للطلبة من عمر 12 عاماً فما فوق، إضافة إلى المدرسين والموظفين في كافة المدارس، كما تم إلزام إدارات المدارس تشكيل فريق من مسؤولي الصحة والسلامة في كل مدرسة لضمان تطبيق إجراءات إعادة الفتح، ومتابعة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، بما فيها فحص كورونا المجاني للطلبة، وعدم استقبال أي طلبة لم يجروا الفحوص.

فحوص

وبين الحوسني أنه تم إجراء الفحوص لأكثر من 20 ألف طالب وطالبة، وسوف يتم إعادة كافة الفحوص للطلبة والإنجاز الخميس المقبل بالتنسيق مع الطب الوقائي بالشارقة التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث تم تحديد مناطق الفحص للطلبة والهيئتين التدريسية والتعليمية بمركز مغيدر الصحي بحضور ممثلين من إدارات المدارس التي يقل عدد طلابها عن 100 طالب، مبيناً أنه تم توجيه كافة إدارات المدارس الخاصة بالشارقة إلى ضرورة إجراء الفحوص للطلبة بناء على ما هو متفق عليه قبل بداية الدراسة الأسبوع المقبل.

وأكد الحوسني أنه تم تشكيل لجنة للمتابعة اليومية للمدارس، مشكلة من الطب الوقائي وبلدية الشارقة والبلديات الأخرى على مستوى الشارقة ومجلس الشارقة للتعليم، وأن مهام تلك اللجنة الاجتماع يومياً لبحث المستجدات التي تحدث من إصابات بكورونا أو خلافه، لافتاً إلى أنه تم إنشاء منصة تربط كافة المدارس الخاصة بالشارقة للتواصل من خلالها مع الهيئة للإبلاغ عن أي إصابات بالفيروس في صفوف الطلبة أو الهيئات الإدارية والتعليمية ليتم اتخاذ القرارات في حال هناك إصابات فورياً، كما يتم متابعة المخالطين، وسوف تتخذ القرارات المناسبة في حينه، وذلك حفاظاً على صحة الطلبة.

توجيهات

فيما أكد مديرو مدارس خاصة في الشارقة جهوزيتهم لاستقبال الطلبة الأحد المقبل بنسبة 25% بناء على توجيهات هيئة الشارقة للتعليم الخاص وفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة للعام الدراسي الجاري 2021-2020، متعهدين بتنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن سلامة الطلبة والتطبيق الصارم لجميع الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان الصحة والسلامة وفق التعاميم الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والهيئات التعليمية ووفق الدليل الذي صدر عن الهيئة.

وقال إبراهيم بركة مدير مدارس الشعلة الخاصة بالشارقة إن إدارة المدرسة باشرت عمل فحوص (كورونا) المجانية للطلبة بالتعاون مع الطب الوقائي بالشارقة حتى يكونوا جاهزين للدراسة الأسبوع المقبل، كما أن إدارة المدرسة جاهزة لتطبيق تعميم هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وفي ذات السياق أكدت رولا نسب مدير مدرسة النور الدولية بالشارقة أن إدارة المدرسة أجرت فحوص كورونا منذ أمس لأكثر من 1400 طالب وطالبة فوق سن 12 عاماً، كما أن الإدارة جاهزة للتعليم الهجين الأسبوع المقبل من خلال وضع خطة لاستقبال الطلبة والذين يبلغ عددهم 3 آلاف طالب.

ويقول حسان صباح مدير مدرسة سما الأمريكية بالشارقة إن إدارة المدرسة على أتم استعداد لتطبيق نظام الهجين والتعلم (عن بعد)، وذلك من خلال الاستعداد المبكر بوضع 3 سيناريوهات عديدة، ومنها التعلم عن بعد بنسبة 100% والسيناريو الثاني بعودة كافة الطلبة إلى الحرم المدرسي، والثالث (التعليم الهجين).

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