تعاون ثلاثي مشترك بين جامعتي الشارقة ولينشوبنغ والطيران المدني بالسويد

المصدر: الشارقة – البيان

نظمت جامعة الشارقة الملتقى العلمي الافتراضي الأول لهذا العام لبحث واستعراض نتائج التعاون المشترك في عدد من المجالات البحثية والعلمية، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية مشتركة بين جامعة الشارقة وجامعة لينشوبنغ وإدارة الطيران المدني بالسويد LFV، وذلك بحضور السفير هنريك لاندير هولم سفير مملكة السويد لدى الدولة والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وبسام خليفة الملحق التجاري بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في السويد، والدكتور بيتر فير براند نائب مدير جامعة لينشوبنغ، وعدد من ممثلي الجهات والمؤسسات المحلية والسويدية المشاركة.

تطوير

وتناولت مذكرة التفاهم التي وقعها عن جامعة الشارقة الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، التعاون بين الجهات الثلاث في تطوير مشاريع بحثية في مجالات مشتركة، وبصفة خاصة في المجالات المتعلقة بإدارة الطيران مثل أنظمة الطائرات من دون طيار «DRONES»، كما تشمل المذكرة تبادل الخبرات البحثية والأكاديمية والتبادل الطلابي، ومجالات تنظيم المحاضرات والندوات العلمية.

وفي كلمته خلال الملتقى قدم هنريك لاندير هولم سفير السويد الشكر لجامعة الشارقة وجامعة لينشوبنغ وإدارة الطيران المدني السويدية على هذه الدعوة لحضور اللقاء الافتراضي لمناقشة مجالات التعاون السويدي الإماراتي، والاطلاع على آخر مستجدات المشاريع المشتركة، مؤكداً أن كلتا الجامعتين تمتلك كوادر أكاديمية متميزة قادرة على تفعيل الشراكة والأعمال القائمة على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لفتح المجال والتركيز على التعليم العالي، مشيراً أنه يجب التركيز على العلوم الحديثة واستخدامها في تعزيز الطيران لبناء مستقبل مستدام للعالم.

إشادة

ومن جانبه أشاد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بالتعاون القائم بين الجامعة والجانب السويدي في عدد من المشروعات البحثية والتي حققت نتائج مهمة خلال الأعوام الماضية، والتي عرضت نتائجها اليوم بمشاركة عدد من الجهات المحلية في مجال الطيران المدني.

وأكد أن جامعة الشارقة أصبحت الآن واحدة من كبرى الجامعات في الدولة، وذلك بفضل دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، حيث تطرح الجامعة حالياً عدداً كبيراً من البرامج الأكاديمية المتميزة، تلبي احتياجات سوق العمل المحلية، إلى جانب معاهدها البحثية ومراكزها للتميز.

مشيراً إلى أن الجامعة حالياً بصدد إنشاء واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار وهي هيئة منطقة حرة، وتمثل انطلاقة حقيقية لجامعة الشارقة لربط البحث العلمي بالصناعة، ومدخلاً مهماً نحو مجتمع المعرفة وتحقيق التكامل والتعاون بين المراكز والمعاهد البحثية المتنوعة بجامعة الشارقة، مع الشركات والمؤسسات الدولية في التطبيق العملي لمخرجات ونتائج البحوث العلمية وتحويلها إلى ابتكارات، داعياً الجانب السويدي للاستفادة منها والمشاركة في مشروعاتها.

اتفاقيات

ورحب بسام خليفة الملحق التجاري بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالسويد بهذا التعاون المشترك في عدد من المجالات المختلفة في مجال الصناعة وتكنولوجيا الطيران، مشيراً إلى قوة العلاقة التي تربط الدولتين، وذلك من خلال عدد كبير من الاتفاقيات تم توقيعها أخيراً في العديد من المجالات، بهدف دعم الابتكار والصناعة.

كما أشار إلى مشاركة السويد في إكسبو 2020 لدعم رؤية وأجندة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتركيز على السياحة والاقتصاد وتعزيز الابتكار وتشجيع قطاع التعليم العالي ما سيؤدي إلى تزايد الاستثمار بين البلدين. كما يدعم هذا التعاون استراتيجية دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة لتكون مركزاً عالمياً للابتكار والإبداع وريادة الأعمال. بالإضافة إلى ريادتها في مجال البحث العلمي والتعليم العالي من خلال وجود فروع للعديد من الجامعات الدولية بالمدن الجامعية في الدولة.

وأشار الدكتور بيتر فاربراند نائب مدير جامعة لينشوبنغ إلى عمق العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات، حيث ستساهم تلك الاتفاقية في تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة التعاون المشترك بين الجامعتين، ويتضح هذا من البحوث التي تم الاطلاع عليها اليوم في مجال تطوير منظومة محاكاة لحركة الطائرات من دون طيار.

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