"ريوايرد" منصة عالمية جديدة تعيد صياغة مشهد التعليم

المصدر: البيان الإلكتروني

في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة صحية عالمية كشفت عن نقاط ضعف في جميع المجالات، وبشكلٍ ملحوظ في قطاع التعليم؛ ورغم إدراكنا للتقدم الهائل في جميع جوانب الحياة البشرية، ظلت النماذج التعليمية حول العالم على حالها إلى حد كبير منذ الثورة الصناعية الأولى. وفي هذا السياق، تم اليوم على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة إطلاق منصة جديدة ذات رؤية هادفة تسعى لإعادة صياغة مشهد التعليم من أجل مستقبل مزدهر ومستدام.

تهدف "ريوايرد" (RewirEd)، التي هي ثمرة تعاون بين دبي العطاء وإكسبو 2020 دبي بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالشراكة مع الأطراف الفاعلة الدولية إلى استعادة الدور التأسيسي للتعليم لتحقيق الأهداف العالمية من أجل ضمان مستقبل مزدهر ومستدام ومبتكر ومتاح للجميع.

تسعى "ريوايرد" (RewirEd) إلى ضمان أن يكون التعليم والتعلّم في صميم التنمية البشرية والاستثمار، إلى جانب سعيها الطموح لطرح حلول وابتكارات جديدة لمستقبل التعليم من خلال تعزيز فرص التعاون بين الشركاء الجدد وغير التقليديين، علاوة على الجمع بين المنصات والشراكات الحالية لتعزيز تأثيرههم. ومن خلال نهج متاح وتعاوني، ستعمل "ريوايرد" (RewirEd) أيضاً على رفع أصوات الشباب كداعمين للتقدم في سياسات وممارسات التعليم لضمان أنظمة أكثر ملاءمة ومرونة تستجيب للأولويات والواقع المحلي.

ستقدم "ريوايرد" (RewirEd) ثلاث مبادرات رئيسية من شأنها تحفيز الحوار العالمي حول التعليم:

1. "ريوايرد توكس"(RewirEd Talks)

تعد "ريوايرد توكس" (RewirEd Talks) منصة متاحة للجميع لاستضافة ومشاركة محادثاتهم الخاصة حول مستقبل التعليم. وتهدف هذه المبادرة، التي من المقرر أن تستمر من 22 سبتمبر إلى 22 نوفمبر، إلى إشراك الأفراد من جميع الأعمار والخلفيات المهنية من جميع أنحاء العالم، من خلال تشجيعهم على استضافة محادثات جريئة ومحفزة للتفكير حول التعليم، والتي أصبحت ممكنة من خلال توفير دليل إرشادي لـ "ريوايرد توكس" (RewirEd Talks). ويتمثل الهدف الرئيسي منها في إطلاق محادثات حول التعليم تساعد في إعادة تشكيل مشهد التعليم.

وسيساعد الدليل الإرشادي الذي يمكن الإطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني www.rewired2021.com/playbook على توجيه المجموعات حول كيفية استضافة محادثات هادفة وتفاعلية حول التعليم. وسيقوم المشاركون بتسجيل أو تدوين أفكارهم الرئيسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال موقع "ريوايرد" الإلكتروني. وسيتم تحليل هذه الأفكار وجمعها بعناية في تقرير يسلط الضوء على النتائج الرئيسية التي ستساعد في توجيه الحوار لقمة ريوايرد في عام 2021.

2. "ريوايرد إكس" (RewirEdX)

يعد "ريوايرد إكس" (RewirEdX) مؤتمراً افتراضياً يقدم للأطراف المعنية بالتعليم العالميين الفرصة للمشاركة في حوار ونقاش هادف وموجه لتحقيق النتائج، لا سيما فيما يتعلق بالتعلم والتحديات وحتى الفرص التي برزت كاستجابة لجائحة كوفيد-19. وسيعقد المؤتمر في ديسمبر 2020 وسيكون بمثابة عد تنازلي لمدة عام واحد لـ "قمة ريوايرد" (RewirEd Summit) في إكسبو 2020 دبي.

3. "قمة ريوايرد" (RewirEd Summit)

تم الإعلان عن "قمة ريوايرد" RewirEd Summit)) في شهر ديسمبر 2019 لاستعادة الدور التأسيسي للتعليم لتحقيق الأهداف العالمية من أجل ضمان مستقبل مزدهر ومستدام ومبتكر ومتاح للجميع. وستعقد هذه القمة التعليمية العالمية الرائدة التي تمتد على مدار 3 أيام في الفترة من 12 وحتى 14 ديسمبر2021 في مركز دبي للمعارض، المجاور لموقع اكسبو 2020 دبي. وتجمع "قمة ريوايرد" (RewirEd Summit) بين الأطراف الفاعلة الرئيسية من جميع أنحاء العالم وبعض المشاركين في إكسبو 2020 دبي، وذلك للتصدي بشكل جماعي لتحديات التعليم من خلال استكشاف منهجيات جديدة تماماً، بالإضافة إلى تقديم فرصة فريدة للمشاركين للاتفاق على رؤية مشتركة وإجراءات ملموسة. كما تـأتي هذه القمة لتذكير الدول للتسريع من وتيرة جهودها لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم، علاوة على إتاحة الفرصة للبلدان من مختلف أنحاء العالم لعرض قصص نجاحها ومناقشة آلية توسيع نطاقها لتعزيز أثرها العالمي. وتركز القمة على ثلاث قضايا رئيسية في قطاع التعليم وهي الشباب ومهارات المستقبل، والابتكار في التعليم، وتمويل التعليم.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ورئيسة مجلس إدارة دبي العطاء: "بينما يستعد إكسبو 2020 دبي للمساهمة في صياغة عالم ما بعد الجائحة وخلق مستقبل أفضل للجميع، نحن متحمسون لنكون شركاء في"ريوايرد" (RewirEd)، وهي منصة ستركز على الرغبة الجماعية في إعادة النظر في المؤسسات والنماذج التعليمية. وفي عالم نعتمد فيه على مرونة الناس وقدرتهم على التكيف من أجل مستقبل مستدام ومزدهر، أصبح من الضروري أن نحدد الحلول لبعض أكبر التحديات التي يواجهها قطاع التعليم. ونتطلع من خلال هذه المنصة العالمية الطموحة لإشراك الدول والمنظمات الدولية وشركاء القطاع الخاص والأطراف الفاعلة الرئيسية بشكل كبير وفعّال في الحوار والجهود المبذولة لإعادة صياغة مشهد التعليم، علاوة على المشاركين الدوليين في إكسبو 2020 دبي الذين سيلعبون دوراً مكملاً لهذا الحوار."

وفي معرض حديثه عن إطلاق "ريوايرد" (RewirEd)، المنصة العالمية للتعليم ، قال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء وعضو مجلس إدارتها: "في ديسمبر 2019، أعلنا للعالم عن قمة عالمية حول التعليم وخططنا الطموحة لإعادة صياغة مشهد التعليم. ومع مرور الوقت، أدركنا أنه في عالم يزداد تعقيداً وترابطاً وتقلباً بشكل متزايد، أصبحنا بحاجة إلى العمل جنباً إلى جنب من خلال إيجاد طرق لم نشهدها أو نعمل بها من قبل تتخطى كل الحدود والقطاعات والتخصصات. ولهذا السبب قمنا بإعادة صياغة "ريوايرد" (RewirEd) لتصبح منصة للعمل في مجال التعليم تتضمن ثلاث مبادرات فعّالة. لن تتيح "ريوايرد" (RewirEd) الفرصة للجميع لإعادة التفكير وإعادة صياغة أنظمة التعليم فحسب، بل ستقدم أيضاً فرصة لإعادة اكتشاف دورالتعليم والهدف منه. نأمل أن تلهم ""ريوايرد" (RewirEd) وتشرك الجميع في واحدة من أهم مناقشات القرن الحادي والعشرين، وندعوا الجميع للانضمام إلينا في "قمة ريوايرد" (RewirEd Summit) خلال إكسبو 2020 دبي في شهر ديسمبر 2021 لإطلاق حلول جديدة لمستقبل التعليم."

دبي العطاء تطلق "ريوايرد توكس" (RewirEd Talks) خلال محادثات رفيعة المستوى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

إطلاق "ريوايرد" (RewirEd)، المنصة العالمية التي تهدف إلى إعادة صياغة مشهد التعليم من أجل مستقبل مزدهر ومستدام، على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدةhttps://t.co/M5Y3aLkQI0#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Zx4aAAKX66 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 22, 2020

انطلقت فعاليات "ريوايرد توكس" (RewirEd Talks)، وهي أولى المبادرات الثلاث التي سيتم إطلاقها، وذلك يوم أمس على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال حوار "ريوايرد" (RewirEd) رفيع المستوى، والذي استضافه تحالف الأعمال العالمي للتعليم/"ذير وورلد" (TheirWorld) خلال مؤتمر إفتراضي بعنوان "فتح آفاق التغيير الكبير".

وشارك في محادثات "ريوايرد توكس" (RewirEd Talks) الإفتراضية، قادة عالميون من مختلف القطاعات والمجالات، بما في ذلك ستيفانيا جيانّيني، المديرة العامّة المساعدة لشؤون التعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، هنريتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، أليس أولبرايت، المديرة التنفيذية لمبادرة الشراكة العالمية للتعليم (GPE)، جاميرا بيرلي، رئيسة إشراك الشباب والمهارات في "ذير وورلد" (TheirWorld)، راج غيلدا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة (Lend A Hand) الهندية، موبوسو زامشيا، المدير التنفيذي لصندوق لومينوس (The Luminos Fund) ومريم الهاشمي، مساعدة، برنامج إكسبو المتخصص – في مكتب مدير عام إكسبو 2020 دبي.

وأدار عمر توم، الشريك المؤسس والمدير الشريك لشركة دكان ميديا، هذه النسخة الخاصة من "ريوايرد توكس" (RewirEd Talks)، حيث حضرها 500 شخص استمتعوا بالاطلاع على الأفكار التأملية الشخصية فيما يتعلق بمستقبل التعليم العالمي.

متحدثاُ عن انطلاق "ريوايرد توكس" (RewirEd Talks)، قال الدكتور القرق: “نحن متحمسون جداً لإطلاق "ريوايرد توكس" (RewirEd Talks) - وهي مبادرة فريدة تهدف إلى رفع الأصوات التي لا تُسمع عادةً خلال المناقشات حول مستقبل التعليم. كانت محادثات "ريوايرد توكس" (RewirEd Talks) رفيعة المستوى التي جرت يوم أمس مجرد نقطة انطلاق لنقاش جريء وواسع حول مستقبل التعليم. وتعد "ريوايرد توكس" (RewirEd Talks) منصة متاحة لأي شخص في أي مكان، حيث نشجع الجميع من طلاب وأولياء أمور ومعلمين ومعلمات وقادة المدارس ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وغيرهم للمشاركة في المحادثات لأن مستقبل التعليم هو عمل الجميع. ومن خلال هذه العملية، ندعوكم جميعاً لمشاركة الأفكار الملهمة والمحفزة للتفكير حتى نتمكن من مشاركتها مع المجتمع على نطاق واسع والتعاون معاً في إنشاء نموذج جديد للتعليم."

كافة التفاصيل حول "ريوايرد" (RewirEd) متوفرة على موقع RewirEd2021.com ومنصات التواصل الاجتماعي. للبقاء على اطلاع بشأن مبادرات ريوايرد القادمة، يرجى متابعة/إعجاب@RewirEd2021 على Facebook و Instagram و Twitter و LinkedIn و .YouTube

تجدر الإشارة إلى أن إكسبو 2020 دبي الذي جرى تأجيله لمدة عام واحد وذلك بسبب تأثير جائحة COVID-19، سيجري تنظيمه في الفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، حيث سيجمع العالم معاً بروح من التعاون، والأفكار الملهمة والمبتكرة للتعامل مع أكثر التحديات إلحاحاً والإرتقاء بمستقبل أكثر إشراقاً للجميع.

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