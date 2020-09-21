جامعة الشارقة: تحويل شبكة الاتصال اللاسلكي إلى الجيل الجديد «WiFi6»

المصدر: الشارقة - البيان

وقّعت جامعة الشارقة عقد تنفيذ أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة مع شركة تكنولوجيا الحواسيب والطاقة - سي بي تي «Computer and Power Technology- CPT» لتحديث البنية التحتية لشبكة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت «WiFi» داخل الحرم الجامعي وتحويلها لتقنية الجيل الجديد من تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي والمعروفة بـ «WiFi6».وقع العقد عن الجامعة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي، وعن شركة CPT روجر كيخيا، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة ورئيس لجنة الالتزام والتدقيق بمجلس أمناء الجامعة، ومحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، رئيس اللجنة المالية بمجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، رئيس لجنة الحوكمة التقنية في الجامعة.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، أهمية هذا المشروع في تحديث البنية التحتية طبقاً لتقنية الجيل الجديد والمعروفة بـ«Wifi6».

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