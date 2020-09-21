30 ألف مشارك في أسبوع القيادة لـ«التربية»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

شارك 29.845 شخصاً في أسبوع القيادة، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، ويمثل فرصة حقيقية لتطوير المهارات القيادية ورحلة من التعلم، والاطلاع على أفضل الممارسات في القيادة المؤثرة.

ويسهم أسبوع القيادة في تعزيز ورفع كفاءة وقدرات المشاركين من القيادة في مجالات متعددة، منها: القيادة الرقمية والقيادة المؤثرة وفنون الإدارة والقيادة وكيفية تنمية المهارات القيادية.

وفي سياق آخر تستهدف مجتمعات التعلم المهنية معلمي الوزارة والبالغ عددهم 21500 معلم ومعلمة، ومعلمي المدارس الخاصة 10000 معلم ومعلمة، وذلك إيماناً من وزارة التربية والتعليم بأهمية التعلم الذكي ومن أجل ضمان تطبيقه في الميدان التربوي بشكل فعّال.

ووصل عدد مجتمعات التعلم 1019 مجتمعاً على برنامج مايكروسوفت تيميز، فيما بلغ عدد الورش الإلكترونية 6، فيما بلغ عدد القراءات الذاتية قراءتان، ووصل عدد المهمات في مكان العمل 3.

وفي مكان العمل سيخضع المعلم لعدد من الاختبارات، التي سيتقدم لها طوال فترة البرنامج.

وتقوم مجتمعات التعلم المهنية، بتقديم أشكال متعددة من التدريب بما يتناسب مع المعلم من حيث المرونة في الوقت، فكان التدريب متنوعاً: إلكترونياً ومهام عمل وقراءات ذاتية؛ لإكساب المعلم العمق المعرفي في التعلم الذكي وإدراك أهميته، وإكساب مهارات التخطيط والتطبيق والإدارة والتقييم؛ ليقوم المعلم بأدواره الجديدة بكل فاعلية، متمنين للمعلم الإبداع والتألق في تطبيق هذا النوع الجديد من التعليم.

ورشة

تطرح وزارة التربية والتعليم في الأسبوع الثاني من مجتمعات التعلم المهنية ورشة مهارات متقدمة في التعلم الذكي على المنصة التدريبية ويتعرف المعلمون خلال 26-٢٠ سبتمبر على البرامج التقنية التي تساعدهم في بناء المصادر التعليمية المفتوحة، وتوظيف الأدوات الذكية في دمج المصادر التعليمية المفتوحة في عملية التعلم والتعليم.

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