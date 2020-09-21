جامعة أبوظبي تطلق مبادرة «من أجلك يا سودان»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت جامعة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبرعاية مجموعة اللولو العالمية وشركة بيبسي مبادرة بعنوان «من أجلك يا سودان» لجمع التبرعات النقدية والعينية من أجل السودان بهدف التخفيف من معاناة الأسر المتضررة، جراء الفيضانات القوية التي اجتاحت ولايات السودان المختلفة خلال الأسابيع الماضية.

تبرعات

ودعت المبادرة، والتي أقيمت أمس من الساعة 9 صباحاً وحتى 8 مساءً، إلى تقديم الدعم للأشقاء في السودان من خلال التبرعات النقدية والعينية، حيث وفرت الجامعة صناديق خاصة لاستقبال التبرعات بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وشكلت الحملة، والتي أطلقتها جامعة أبوظبي في إطار مبادراتها المجتمعية محلياً وإقليمياً، جزءاً لا يتجزأ من جهودها المتواصلة في الإسهام في توفير الدعم للمجتمعات محليّاً وإقليمياً. وشهدت المبادرة حضور كل من محمد أمين الكارب، السفير السوداني لدى الدولة وممثلين عن مكتب الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي، وبطلة تحدي القراءة العربي في دورته الأخيرة هديل أنور من السودان، والبروفيسور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي وسالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة، كما شارك في تنظيم المبادرة المتطوعون في خط الدفاع الأول من طلبة جامعة أبوظبي.

وقال سالم الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية بجامعة أبوظبي: «نعتزّ بإطلاق هذه المبادرة الهادفة إلى توفير المساعدة والدعم لأهلنا في السودان في ظل ما يواجهونه من معاناة جراء الفيضانات، ونفخر بشراكتنا مع الهلال الأحمر، والتي سيكون لها الأثر الكبير في أن تؤتي هذه الحملة ثمارها وتحقق غاياتها في تخفيف معاناة المتضررين، مؤكدين أن هذه المبادرة تترجم حرصنا على الالتزام بمسؤوليتنا الاجتماعية ليس محليّاً فحسب، وإنما تجاه إخوتنا في كل مكان».

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