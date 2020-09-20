523 طالباً يختتمون مسابقات الروبوت الافتراضية

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

اختتم 523 طالباً وطالبة مشاركتهم في سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت الافتراضية صيف 2020 وتنافس الطلبة في 15 مسابقة افتراضية حيث أمضوا ما يزيد عن 600 ساعة تدريبية ضمن مختلف المعسكرات الافتراضية للاستعداد للمسابقات.

وتضمنت سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت الافتراضية 15 فئة متنوعة تحاكي مختلف المجالات التكنولوجية والتي تنسجم بدورها مع متطلبات المسابقات العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وأكد المهندس خلفان المراشدة مدير إدارة تطوير المهارات بقطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، أن المعسكرات تكسب الطلبة سلوكيات ومهارات ومعارف إيجابية، والتي من شأنها أن تصقل خبرات الطلبة وتنمي قدراتهم وتؤهلهم للتكيف مع متطلبات المجتمع، وتمكنهم من خوض منافسات على الصعيدين الوطني والعالمي، مشيداً بمستوى طلبة المدرسة الإماراتية وشغفهم الكبير لتمثيل الدولة بشكل مشرف في المسابقات العالمية المتخصصة.

وشارك في سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت 143 متطوعاً بواقع 3639 ساعة تطوعية حيث عملوا على إدارة المسابقات وتحكيمها بشكل افتراضي.

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