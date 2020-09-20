تخريج 75 طالباً من برنامج «استعداد»

المصدر: العين- داوود محمد

نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حفلاً (افتراضياً) خاصاً عبر الإنترنت، لتخريج طلبة برنامج «استعداد» بحضور معالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وسعيد أحمد غباش، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من القيادات والباحثين والطلبة.

وخلال شهر من التدريب المكثف، طوّر 75 طالباً في المرحلة الثانوية 10 مشاريع ضمن برنامج «استعداد» في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الذي صممته الجامعة لبرنامج «سفراؤنا الوطني»- «استعداد»، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم.

وقال حسين الحمادي في كلمته خلال الحفل، «نحن اليوم نحتفي بطلبتنا المنتسبين إلى برنامج استعداد، الذي تبنته جامعة الإمارات العربية المتحدة، فإننا، نثمن دور الجامعة برئاستها، وإدارييها، وكوادرها التدريسية المميزة، لاحتضانهم أبنائنا الطلبة، وتسخير إمكاناتها في تقديم برامج تدريبية ومعرفية، انبرت وتطوعت، لتقديمها خبرات وكفاءات تدريسية، نفخر بها على مستوى الوطن».

وأكد سعيد أحمد غباش على أهمية هذه البرامج للطلبة الشباب والاستعداد لريادة المستقبل، مضيفاً أن «مساهمة وزارة التربية والتعليم من خلال «برنامج -استعداد» هو أمر أساسي لمنح الطلبة الإماراتيين فرص التعليم المتساوية لتحقيق التنمية الوطنية، وأن جامعة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بدعم أي برنامج يهدف إلى تعزيز المعرفة والإبداع، متطلعاً إلى أن يرى تلك الأفكار المبدعة متجسدة في حياتنا الواقعية.

وقالت البروفيسورة نيهال شبراك، المديرة التنفيذية لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار: شرف كبير للجامعة أن تكون أحد شركاء وزارة التربية والتعليم في تنفيذ هذا البرنامج، مشيرة إلى أن «الطلاب المتخرجين من برنامج «استعداد» يتمتعون بميزة تنافسية عند التقدم للحصول على المنح التعليمية والدراسية، حيث إن ما تعلموه في البرنامج يعدهم لبرامج أكثر تقدماً».

وكانت جامعة الإمارات واحدة من 19 جامعة ومؤسسة وشريكاً لوزارة التربية والتعليم، الذين شاركوا في تصميم برامج متعددة لمبادرة «استعداد» ضمن برنامج «سفراؤنا الوطني» «استعداد» التابع للوزارة، الذي شمل تدريب ما يقارب 680 طالباً وطالبة و25 معلماً.

3 مسارات

وركز البرنامج المتكامل، الذي صممه منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار على ثلاثة مسارات تعليمية: البحث والإثراء وريادة الأعمال. تعرف الطلاب في بداية البرنامج على بمبادئ التفكير التصميمي وأُسس البحث وكيفية تطوير النماذج الأولية والتخطيط للمشاريع، من خلال جلسات استمرت لمدة أسبوعين، ثم تم تقسيم الطلبة إلى 10 فرق مكونة من سبعة إلى ثمانية طلاب، حيث تخصص عدد من الطلبة في كل فريق في أحد المسارات الثلاث للبرامج.

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