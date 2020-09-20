1000 طالب يباشرون الدراسة في جامعة الخليج الطبية

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

أكد البروفيسور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية بعجمان أن الدراسة في الجامعة بدأت رسمياً الأحد الماضي بعودة أكثر من 1000 طالب وطالبة للدراسة، لافتاً إلى أنه تم وضع خطط استراتيجية لبداية العام الجامعي مع وضع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن سلامة الطلاب وهيئة التدريس، كما أنه أصبح من المهم وضع استراتيجية واضحة لبداية العام الدراسي الجديد في الجامعات والكليات المتخصصة في التعليم الطبي مثل جامعة الخليج الطبية، كما أن مجال التعليم الطبي، بكافة تخصصاته يتم التعامل فيه مع الإنسان، والمريض هو جزء أساسي من الدراسة الطبية ولا يمكن الاستغناء عنه، رغم كل طرق التدريب والتعليم عن بعد والتكنولوجيا المرتبطة بها، مبيناً أن إدارة الجامعة خصصت عيادة للتعامل مع الاشتباه بأي حالة (كوفيد) قد تظهر بين الطلبة أثناء الدراسة، وتضم الجامعة 6 كليات، تقدم 26 برنامجاً معتمداً مع طلاب من أكثر من 86 جنسية.

فحص

وأضاف إن كافة الطلبة والهيئة التعليمية والعاملين بالجامعة تم اختبار فحص (كوفيد 19) لهم والذين تجاوز عددهم 2000، كما سوف يتم أخذ عينات عشوائية لـ20% من العاملين كل أسبوعين إلى 3 أسابيع لإجراء اختبارات فحص للفيروس، وأن كافة المداخل مزودة الكاميرات الحرارية، وذلك من خلال خطة لضمان السلامة الصحية للطلاب وتطبيق دقيق لإجراءات ومعايير الصحة والسلامة المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع متضمنة مراعاة التباعد الاجتماعي وأساليب الوقاية المختلفة، وخاصة عند وجودهم في المستشفيات وأماكن التدريب، ولضمان نجاحهم تمت الاستعانة بأحدث البرامج التكنولوجية في المحاضرات، إضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لتتكامل الصورة بين التعليم عن بعد لبعض جوانب الدراسة النظرية كذلك التدريب في معامل المهارات والمستشفيات.

عن بُعد

ولفت الدكتور حمدي إلى أن الكثير من المواد النظرية أصبحت تدرس عن بعد، ويوجد أقل من 50% من الطلبة وأعضاء التدريس في الحرم الجامعي لتلقي الدروس العملية والمعملية في 6 كليات الطب والصيدلة والأسنان والعلوم الصحية والتمريض وكلية الإدارة والاقتصاد في مجال الصحة.

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