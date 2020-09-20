تفاهم بين جامعة الشارقة وجمعية المهندسين

المصدر: الشارقة – البيان

وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع جمعية المهندسين بالدولة لتطوير التعاون في عدد من المجالات التدريبية والبحثية والأنشطة العلمية والمؤتمرات، وتقديم الاستشارات العلمية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية الموجودة بالجامعة.

وقع المذكرة، التي تمت في حرم الجامعة، مدير جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمي، ووقعها عن الجمعية رئيسها المهندس محمد محمود المشروم.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي أن جامعة الشارقة والتي أصبحت الآن من كبريات الجامعات المحلية والإقليمية، بلغ عدد طلبتها المسجلين خلال هذا العام ما يقارب 16500 طالب وطالبة من مختلف دول العالم، منهم 2600 طالب وباحث في مرحلة الدراسات العليا، كما تطرح الجامعة حالياً عدداً كبيراً من البرامج الأكاديمية المتميزة، والتي تلبي احتياجات سوق العمل المحلية.

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