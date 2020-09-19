طلبة الفنون الجميلة بجامعة الشارقة يفوزون بمسابقة عربية

المصدر: الشارقة - البيان

فاز طلبة كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة بمجموع جوائز المسابقة العربية للتعبئة والتغليف والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع المركز اللبناني للتغليف، حيث حصدت التصميمات المقدمة من طلبة الكلية المراكز الثلاثة الأولى في جميع الفئات إضافة إلى المركزين الثاني والثالث، من بين أكثر من 500 عمل مشارك مقدمة من طلبة الجامعات من مختلف الدول العربية.

وتضم المسابقة ثلاث فئات رئيسية، وهي فئة التغليف المرئي والتي تقوم على تحسين أو اقتراح تصميم مرئي جديد لتغليف المنتج بهدف تحسين هوية العلامة التجارية، وفاز في تلك الفئة التصميم المقدم من الطالبة سارا القيسي بالمركز الأول والذي حمل عنوان «زيت زيتون» وفازت الطالبة مريم الرفاعي بالمركز الثاني عن «إعادة تصميم غلاف أحد منتجات الدقيق» كما فاز الطالب محمد الجندلي بالمركز الثالث عن تصميم «لأحد المنتجات الغذائية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز