أحمد بن سعيد يترأس اجتماع مجلس أمناء «جامعة محمد بن راشد للطب»

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس أمناء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، اجتماعه الأول للعام الدراسي 2020 - 2021، افتراضياً، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس الجامعة، رئيس مجلس الأمناء، بهدف مناقشة جهود الجامعة في مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا» في دبي، والتصدي لجائحة «كوفيد 19»، ودورها كجامعة بحثية، بالإضافة إلى منجزات الجامعة في ضوء استراتيجيتها.

وقدم الدكتور عامر أحمد شريف مدير الجامعة، في الاجتماع، نبذة عن البرامج الأكاديمية الجديدة، التي طرحتها الجامعة هذا العام، وعلى رأسها إطلاق كلية التمريض والقبالة، التي تقدم برنامجين لدراسة الماجستير: ماجستير العلوم في تمريض القلب والأوعية الدموية، وماجستير العلوم في تمريض الأطفال، إضافة إلى برنامج الماجستير في العلوم الطبية الحيوية، الذي تقدمه كلية الطب، وبرنامج جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، للامتياز في طب الأسنان.

وحضر الاجتماع، الذي عقد أمس الأول، أعضاء مجلس أمناء الجامعة: د. رجاء عيسى القرق نائب رئيس مجلس الأمناء، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وعبد الله عبد الرحمن الشيباني عضو مجلس الأمناء، ود. عبد الله محمد الكرم رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والدكتور إيان جرير مدير جامعة كوينز البريطانية في بلفاست.

كما حضر الاجتماع كل من الدكتور عامر أحمد شريف مدير الجامعة، والدكتور علوي الشيخ علي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، عميد كلية الطب.

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