جامعة الإمارات تشدد على أهمية البحث العلمي

المصدر: (العين- داوود محمد)

أكد سعيد أحمد غباش، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات أهمية مشاركة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تحقيق أهداف جامعة الإمارات، ورؤيتها الاستراتيجية في صناعة المستقبل، باعتبار أن الجامعات مؤسسات تتطلع إلى المستقبل، ولها دور أساسي في تعزيز ثقافة الأجيال القادمة، كما أن البحث العلمي ليس فقط لخدمة الاحتياجات المستقبلية فحسب، بل لوضع آفاق جديدة حول تلك الاحتياجات والهيكل المعرفي، والتركيز على جوانب العلاقة والدور الذي يجب أن تقوم به الجامعة في المستقبل ورفع الكفاءات التشغيلية والمخرجات الأكاديمية.

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي لأسرة الجامعة الذي عقد، صباح أمس، عن بُعد بحضور إدارة الجامعة وعمداء الكليات ومديري المراكز البحثية وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة.

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