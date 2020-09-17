«التربية» تتيح 9 خدمات إلكترونية للجمهور

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

وفرت وزارة التربية والتعليم باقة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة، والتي تشمل التعليم العام والعالي، وذلك للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة منها، وتتمثل في 9 خدمات وهي: طلب التسجيل بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، وطلب تقييم وتشخيص الطلبة من فئة أصحاب الهمم، وطلب تسجيل وقبول الطلبة في المدرسة الإماراتية، بالإضافة ألي طلب تصديق المؤهلات الجامعية داخل الدولة، وتصديق الشهادات في التعليم العام.

وشملت الخدمات طلب الإفادة عن مؤسسة تعليمية أو برنامج دراسي خارج الدولة، وطلب معادلة المؤهلات الجامعية وشهادات التعليم العام خارج الدولة، وطلب بعثة دراسية.

وحرصاً من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الجميع، قررت تقديم الخدمات والإجابة على استفساراتكم من قبل قطاع العمليات المدرسية في مبني المدرسة الإماراتية (خليفة أ) في أبوظبي، وسيتم التواصل مع المتعاملين خلال ساعات العمل، وذلك نظراً لتعليق الخدمات مؤقتاً في صالة الاستقبال.

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