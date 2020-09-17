«حمدان الذكية» تطلق نظام التعليم بالألعاب بحلة جديدة

المصدر: (دبي - البيان)

رحّبت إدارة علاقات الدارسين في «جامعة حمدان بن محمد الذكية» بالدارسين الجدد في خريف 2020، وذلك خلال «الحفل السنوي 2020» الذي عُقد عبر الوسائط الذكية أخيراً بحضور الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، الذي أعرب عن أمله بالطاقات الشابة التي بدأت مسيرة التميز العلمي والأكاديمي، مجدّداً الالتزام الراسخ باعتماد نموذج تعليمي متطور يحاكي المستقبل، يقوم على دعائم قوامها الابتكار والتحوّل لإعداد جيل متمكّن من المبتكرين وسفراء المعرفة وبناة الوطن وصنّاع المستقبل.

وأعلن الدكتور منصور العور عن إطلاق نظام التعليم بالألعاب EduGame بحلة جديدة، في خطوة سبّاقة تجعل «جامعة حمدان بن محمد الذكية» الأولى في رسم سمات استثنائية لخريجي المستقبل، لافتاً إلى أن النظام المبتكر يأتي استكمالاً للتجربة الرائدة التي تقودها «جامعة حمدان بن محمد الذكية» في تبني نظرية الألعاب في التعلم، سعياً لإعادة تصور التعليم العالي وإحداث تغيير جذري لتحويل مسيرة التعلم إلى رحلة ممتعة ومليئة بالتحديات.

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