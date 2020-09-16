انطلاق الدراسة في «أكاديمية العلوم والنقل البحري» بأسلوب «التعلم المدمج»

المصدر: الشارقة- البيان

انطلقت، أمس، الدراسة في الفصل الأول من العام الأكاديمي 2021/2020 في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة بمقرها في خور فكّان؛ عن طريق تطبيق أسلوب «التعلم المدمج»، الذي يجمع بين المحاضرات الصفية وتكنولوجيا التعلم عن بعد.

وجاء ذلك مع تأكيد الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس «كوفيد 19»، وعقد برامج تعريفية للطلاب الجدد والتواصل مع كل الطلاب لتحديد طرق الدراسة النظرية والعملية.

وقال الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية: «منذ مارس الماضي واجهت منظومات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم تحديات غير مسبوقة، بسبب جائحة «كورونا» لذلك، حرصنا على استمرارية العملية التعليمية بكفاءة ضمن المسؤولية المجتمعية، التي هي شعار للمرحلة المقبلة لصون المكتسبات والإنجازات التي تحققت منذ بداية الأزمة؛ والمضي قدماً في جهود احتوائها، والخروج منها ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة بمختلف القطاعات وتعاملت الإمارات باحترافية كبيرة في التعامل مع هذه الأزمة، التي حرص خلالها الجميع منذ بدايتها على أداء دوره بأكمل وجه، وقمنا من جانبنا بتعزيز قنوات التعلم الذكي في الأكاديمية، لضمان مواصلة أداء رسالتنا التعليمية بالجودة نفسها التي نقدم بها تعليمنا التقليدي».

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