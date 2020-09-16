مجموعة الملا تدعم مدارس الفجيرة بـ20 ألف كمامة و1.5 طن من سائل التعقيم

المصدر: الفجيرة - البيان

أعلنت مجموعة الملا بالفجيرة وبالتنسيق مع منطقة الفجيرة التعليمية عن دعمها مدارس الإمارة، بـ 20 ألف كمامة للوجه و1.5 طن من سائل التعقيم مع توفير 400 قطعة للتعبئة، حيث توزع المساعدات على 40 مدرسة في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الإمارات للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وتعمل مجموعة الملا مع شركائها في المجتمع المحلي داخل الإمارة إلى تنفيذ مبادراتها المجتمعية والإنسانية، والتي تركز على تضافر الجهود مع مؤسسات الدولة، للتقليل من مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد إلى طلاب المدارس والكادر التعليمي ومواجهته من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

ووجه مجلس إدارة المجموعة رسالة شكر وعرفان لجميع الجهات المعنية في الدولة وخاصة خط الدفاع الأول ودورهم في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) واتباع أفضل المعايير الصحية العالمية وبأعلى درجات الكفاءة للتصدي لهذا الوباء وضمان سلامة وصحة الجميع.

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