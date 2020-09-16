مدرسة الوفاء لتنمية القدرات بـ«الشارقة الإنسانية» تستقبل الطلبة

المصدر: الشارقة - البيان

تواصلُ مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، استقبال الطلبة أصحاب الهمم بشكلٍ تدريجي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما ينسجمُ مع توجيهات وزارتي الصحّة والتربية والتعليم، ومع اتخاذ جميع التدابير الوقائية حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين معهم.

وحرصاً على سير العملية التعليمية والتربوية وضمان تلقي الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية حقّهم في عملية التعلم وفق الإجراءات الخاصة بالعودة الآمنة للطلاب وتطوير عملية التعليم عن بعد، تمّ اختيار نظام التعليم الهجين للطلاب لأنه يتناسب مع الاحتياجات الفردية ويتلاءم مع خيارات الأسر ويحقق قدراً كبيراً من شروط العودة الآمنة للطلبة والموظفين، وسعت المدرسة إلى تنويع الأساليب المستخدمة في عملية التعلم عن بعد من خلال تطبيق برنامج التعليم المتزامن عبر منصة المدينة الإلكترونية.

ومن خلال البرنامج يتم إجراء الجلسات التدريبية الجماعية أو الجلسات المشتركة للطلاب خلال الدوام الفعلي بالتزامن مع طلاب الدوام (عن بعد).

خطة

وأكدت الدكتورة سامية محمد صالح، مديرة مدرسة الوفاء لتنمية القدرات، أن برنامج التعليم المتزامن جزءٌ من خطة تطوير برنامج التعليم عن بعد، حيث يقوم المعلم بالشرح للطلاب داخل الفصل مع نقل الجلسة إلى طلاب التعليم (عن بعد) عبر البث المباشر.

وأوضحت أن البرنامج يركز على الأنشطة الجماعية والمشتركة، لأن تنفيذ الخطط الفردية يعتمد على تقديم الخدمة للطالب بشكل فردي، سواء داخل الفصل أو من خلال مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل.

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